Iñigo Errejón reclama a Monedero que deje de "intentar sembrar cizaña"

Sevilla, 8 feb (EFE).- El secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, ha advertido hoy a Juan Carlos Monedero de que no le hacen ningún favor a Podemos declaraciones que "intentan sembrar cizaña", por lo que se ha mostrado partidario, en el debate interno, de "no hacer declaraciones gruesas ni de mentir".

El también candidato al Consejo Ciudadano de la formación morada ha replicado de esta forma a Monedero, quien hoy ha vinculado las disputas internas del partido a que algunos dirigentes quieren mantener su puesto de trabajo.

"Entiendo que quien está más alejado se pueda permitir la idea que se le ocurra. En nuestro caso no. Los que somos dirigentes y responsables tenemos ante nosotros la ilusión de mucha gente, así que no hay que hablar de los compañeros, descalificaciones gruesas y no hay que mentir", ha declarado a los periodistas.

El número dos de Podemos, que ha acudido a Sevilla para participar en un acto de su candidatura "Recuperar la ilusión", ha esgrimido que su partido tiene un debate de ideas sobre cual es el Podemos más útil y que al día siguiente "todos juntos".

"Que nadie haga declaraciones que dificulten la unidad, que es lo que piden las bases", ha enfatizado.

Después de calificar de "dura" la semana por el cruce de declaraciones, Errejón han hecho un llamamiento a votar con tranquilidad, con calma porque lo que Podemos está decidiendo es "si se acerca más o menos" a La Moncloa y cuales son las mejores ideas para una fuerza política ganadora.

Ha negado, como ha dicho Pablo Iglesias, que no vaya de frente y ha apostado por un partido que recupere la vocación de mayoría, el discurso que no pide etiquetas y un partido que "no se conforme con resistir sino Gobernar".

"No nos conformamos con las posición en la que estamos, queremos darle la vuelta a la tortilla, pero juntos y cada uno en el puesto que nos ponga la militancia", ha apostillado, en referencia a Iglesias.

Preguntado sobre la opinión de Pedro Sánchez de establecer un acercamiento a un Podemos liderado por él, el secretario Político ha contestado que no le ha gustado ver al PSOE "ayudando" a la investidura de Mariano Rajoy, aprobando los "ajustes" del Gobierno o firmando "cheques en blanco" a la medidas del PP.

"Ojalá el PSOE corrija el rumbo, pero eso es un proceso que no tiene que ver con nosotros. Podemos debe recuperar el rumbo original, transversal y que permita una mayoría nueva", ha esgrimido.

Además, ha demandado una reflexión a raíz de que determinados dirigentes, como Luis Alegre o Carolina Bescansa, estén rechazando el "choque de trenes, la cultura de todo o nada y del plebiscito".

En cuanto a Andalucía, ha destacado la decisión de su equipo de aceptar las reivindicaciones de Podemos Andalucía y ha sostenido: "Ya no hay excusas para afrontar la descentralización, la plena autonomía" del partido en la comunidad.

Errejón ha felicitado también a la sociedad granadina y andaluza por "corregir el rumbo y hacer rectificar" a la Junta en las fusiones hospitalarias.