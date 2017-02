Concluyen un proyecto para gestionar datos sobre la secuenciación del genoma

Málaga, 8 feb (EFE).- Investigadores de la Universidad de Málaga (UMA) han concluido la dirección de un proyecto europeo que permitirá que los expertos puedan procesar grandes volúmenes de información sobre la secuenciación del genoma mediante herramientas de computación avanzada.

Según han informado en un comunicado los investigadores del grupo BITLAB (tecnologías de la información en bioinformática) del departamento de Arquitectura de Computadores de la UMA, el análisis de estos datos supone uno de los grandes retos para la comunidad científica y el ámbito empresarial.

El proyecto, titulado "High Performance, Cloud and Symbolic Computing in Big-Data problems applied to mathematical modelling of Comparative Genomics (Mr. SymBioMath), acaba de finalizar con la puesta en marcha de una plataforma de computación que permitirá, además de gestionar grandes volúmenes de datos, planificar trabajos.

En el proyecto se han propuesto soluciones tecnológicas a varios aspectos de análisis de datos masivos y su gestión en la "nube" gracias a la colaboración entre la UMA, la empresa RISC software y la Universidad Johannes Kepler de Linz-Austria.

En el campo de la genómica se han puesto en marcha métodos para la comparación rápida de genomas y largas secuencias en general, "identificando los grandes eventos evolutivos en diferentes especies", que se han representado gráficamente en realidad virtual y a través de la red.

En este campo, la Universidad malagueña ha trabajado junto con el Centro de Supercomputación de Leibniz (Múnich, Alemania).

En la iniciativa también han colaborado, entre otros, el Hospital Regional de Málaga y la empresa Integromics -hoy parte de PerkinElmer- con estudios que analizan la relación de la interacción de diversos genes que contienen mutaciones con determinadas enfermedades.

El proyecto ha sido financiado por la Unión Europea dentro del programa Marie Curie, que trata de establecer sinergias entre el ámbito académico y empresarial, y ha sido coordinado por personal docente e investigador de la UMA.

La secuenciación del genoma humano se inició en 1990 por el gobierno de Estados Unidos con la colaboración de otros grupos internacionales de investigación y trece años más tarde se logró un primer borrador.

El pasado año se contaba con más de 250.000 genomas y se espera que esta cifra aumente a más de un millón y medio durante 2017, motivo por lo que acelerar el procesamiento de esos datos es un desafío para la informática, ya que "tanto la red como las propias computadoras convencionales no dan abasto para trabajar con tales volúmenes de información", según investigadores.