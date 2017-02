Comité lamenta Trump y Rajoy no hablaran de despidos en la base de Rota

Cádiz, 8 feb (EFE).- El presidente del comité laboral de la base de Rota, Manuel Urbina, ha lamentado hoy que la llamada entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de España, Mariano Rajoy, no haya servido para abordar el conflicto abierto con los despidos o la falta de creación de puestos de trabajo.

En declaraciones a Efe, Urbina ha explicado que esta queja será llevada al pleno del comité para estudiar la presentación de un escrito de protesta oficial ante la Subdelegación del Gobierno.

"Cuando me preguntaron qué opinaba sobre la llegada de Trump, ya dije que él no me daba miedo, pero sí me asusta que mi gobierno no nos apoye y dé carta blanca", ha explicado.

El presidente del comité cree que Rajoy debería haber defendido los puestos de trabajo de civiles españoles en la base y se ha preguntado dónde están los 1.000 empleos que el anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció con la llegada del escudo antimisiles de la OTAN.

Durante una visita a Cádiz, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, también ha expresado su preocupación por los despidos en la base y ha reclamado al Gobierno diálogo para atender este conflicto laboral.

El último problema laboral en el recinto militar roteño lo han sufrido doce empleados del servicio del aeropuerto de la base, que han sido despedidos con la entrada de la nueva concesionaria.