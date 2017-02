El PP no apoyará el dictamen final de la comisión si no responsabiliza a Díaz

Sevilla, 8 feb (EFE).- El PP ha advertido hoy de que no votará a favor del dictamen final de la comisión de investigación sobre la formación si no incluye la responsabilidad política de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya que consideran que es algo "que cae por su propio peso" a pesar de que Ciudadanos busca "protegerla".

Los portavoces del PP en la comisión, Teresa Ruiz Sillero y Miguel Ángel Torrico, han dicho hoy en rueda de prensa que el PP considera que existen 35 responsables políticos y que "en la cúspide" está Díaz, por lo que no votarán a favor de ningún dictamen "que no refleje esa realidad".

Ruiz Sillero ha manifestado que Ciudadanos tendría que "pedir perdón" a los andaluces porque se ha convertido "en el socio que tapa el fraude", ya que el presidente de la comisión, Julio Díaz, es diputado de la formación naranja.

Ha criticado que Ciudadanos "se presta a la estrategia del PSOE" porque la propuesta de dictamen supone "un elemento más" de lo que consideran un "pacto de gobierno" entre ambos partidos, con un texto en el que existe "una ambigüedad calculada".

Ha denunciado que para el presidente de la comisión "no existe" UGT, ya que solo aparece citada dos veces; ni Delphi; ni el exconsejero y empresario Ángel Ojeda, del que ha criticado que solo se diga que "es un hecho lo que ocurre con él" pero no se detalle.

Además, ha rechazado que no se incluya al marido de Díaz "y los 102 cursos en los que participó"; ni las sedes compartidas entre PSOE y UGT; ni la FAFFE; ni los "mariscos, whisky y comilonas"; ni al ex número dos del PSOE Rafael Velasco; ni el dinero defraudado; ni lo que ocurrió "desde 2012 hasta la fecha", entre otros asuntos.

"Son los socios perfectos del PSOE para tapar el fraude", ha manifestado Ruiz Sillero, quien entiende que se trata de una estrategia para beneficiar a Díaz, y que las críticas de los socialistas al informe forman parte de un "teatro orquestado".

Torrico ha opinado que el dictamen estaba prácticamente escrito antes de que empezara la comisión, ya que ha señalado que es "la parte secreta" del pacto de investidura entre ambos partidos.

Ha cuestionado cómo no puede recoger la responsabilidad de Díaz cuando se reconoce que desde 2013 "aumentó la falta de control" de las subvenciones; que ha existido una falta de colaboración; que no se ha recuperado el dinero defraudado; que no se implantaron las recomendaciones de los interventores; o que se produjo la "confusión de derechos" entre la FAFFE y el SAE.

Además, ha recordado que antes de ser presidenta Susana Díaz fue secretaria de Organización del PSOE-A y consejera de Presidencia durante el mandato de José Antonio Griñán.

Ruiz Sillero ha añadido que las 136 páginas del texto "no sirven para nada", con 90 de ellas de "paja" y 38 que son "un tratado de Ciencias Políticas", y ha asegurado que incluye hasta "falsedades" porque habla de que no hay expedientes prescritos cuando sí es así.

La popular considera que las críticas del resto de partidos demuestran que Ciudadanos "ha hecho el ridículo" con esta propuesta de dictamen, "sin contenido y ocultando los hechos".

El Grupo Popular está dispuesto a hacer un "esfuerzo de diálogo" con todos los grupos para enmendar el texto, han agregado.