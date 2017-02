Sindicatos y patronal no llegan acuerdo en SERCLA convenio campo de Sevilla

Sevilla, 7 feb (EFE).- Los sindicatos CCOO y UGT y la patronal ASAJA no han alcanzado hoy un acuerdo en el servicio de medicación extrajudicial de conflictos Sercla sobre el convenio del campo de Sevilla, que afecta a unos 140.000 trabajadores.

Centenares de trabajadores del campo de municipios de la provincia de Sevilla se han concentrado hoy ante la sede del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía para apoyar a la comisión negociadora de CCOO y UGT en la reunión que han mantenido sobre el nuevo convenio del campo.

En un comunicado el secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, ha subrayado que "ante el fraude y la explotación laboral en el campo sevillano continúan reclamando a ASAJA que se incorporen cláusulas al nuevo convenio para garantizar su cumplimiento" y ha lamentado el "inmovilismo" de la organización agraria.

CCOO reclama la incorporación a la normativa del convenio de cláusulas que garanticen su cumplimiento y que "responsabilice a los dueños de las fincas de las actividades que lleven a cabo dentro de ellas las empresas subcontratistas que recogen la fruta".

También demanda el reconocimiento de la jornada laboral de seis horas y cuarto que, según CCOO, "debía haber sido implantada a partir del 1 de enero de 2017".

Aunque las posturas están "distantes", las partes han acordado volverse a reunir la semana del 20 de febrero.

CCOO va a convocar asambleas de delegados del sector para fijar un calendario de movilizaciones, ha avanzado Caravaca.

En otro comunicado José Berjano, secretario general de FITAG-UGT Sevilla, se ha mostrado sorprendido por "la actitud de una patronal que no se ha movido un ápice de sus planteamientos iniciales" y ha anunciado que, si no se llega a ningún acuerdo, la UGT "no descarta la convocatoria de huelga".