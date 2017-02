Moreno Yagüe lamenta que Pablo Iglesias "no responda" a propuesta de debate

Sevilla, 7 feb (EFE).- El diputado andaluz y aspirante a la Secretaria General de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha lamentado hoy que el candidato a la reelección Pablo Iglesias no haya respondido a su petición de organizar un debate antes de la Asamblea de Vistalegre.

El parlamentario andaluz ha declarado a los periodistas que hay parte del equipo técnico de la Asamblea que "está de acuerdo", pero ha añadido que "no hay respuesta" por parte de Pablo Iglesias.

"Creo que el debate sería sano, interesante, constructivo y para rebajar tensión. Mis propuestas no contradicen, añaden y es una lástima que nos perdamos un debate", ha esgrimido.

Preguntado por los motivos, Moreno Yagüe ha respondido irónicamente: "Supongo que será porque soy un señor de provincias, pequeñito, al que no se conoce, lo cual es un error, y que no merece la pena perder el tiempo con él. No lo entiendo".

Además, ha detallado que ha pedido a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos y amigo de Iglesias, que "ya que tiene influencia que haga algo para promocionar el debate", aunque ha agregado que no cree que nadie en Madrid "haga nada para que se celebre".

En su opinión, en el debate deberían participar Iglesias, él y representantes de las corrientes y propuestas, y ha considerado que "no tiene mucho sentido" que los inscritos estén votando sin escuchar a los proponentes y los candidatos.