Díaz elogia papel de PSOE con la gente en "cien días de desgobierno" de Rajoy

Huelva, 7 feb (EFE).- La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado hoy el papel que ha desempeñado su partido en lo que entiende "los cien días de desgobierno de Mariano Rajoy" en La Moncloa, en los que los socialistas han estado al lado de la gente.

Durante su intervención en la inauguración de una sede del PSOE de Huelva, Díaz se ha referido a la encuesta del CIS conocida hoy en la que se apunta una recuperación de su formación, para señalar que "es normal".

En este sentido, ha señalado del PSOE que "es el único partido que en estos cien días de desgobierno, en estos cien días en blanco, se ha puesto al lado de la gente" y en el Congreso de los Diputados ha abanderado la retirada de la reválida, el aumento del 8 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional o el pacto nacional por la violencia de género.

"Es el PSOE el que ha estado al frente de los ciudadanos, por eso cuando les han preguntado a estos han dicho 'ése es nuestro PSOE', y ése es el partido que tenemos que levantar y poner al servicio de la gente", ha dicho.

Considera Díaz que los socialistas están "en un momento importante" para la formación porque van a construir "el PSOE necesario para servir a España" y para ello están definiendo "qué país queremos y que PSOE necesitamos".

Tras reconocer el trabajo de compañeros que, como el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, están realizando "dedicando horas, entre tanto ruido, a que los socialistas hablemos y reflexionemos sobre cómo vertebrar España y sobre lo que nosotros podemos hacer", ha animado a, desde Andalucía, "colaborar y ayudar a que el PSOE sea un partido ganador", porque "no estamos para ser el primero de la izquierda sino para ser la alternativa de Gobierno".

Asimismo, ha apostado por un partido que "desacomplejado", en el que "hemos cometido errores, pero siempre pensando en lo mejor para nuestro país y por ello el PSOE ha de salir con fortaleza, con orgullo porque así la gente nos devolverá la confianza", como ocurrió en Andalucía en el 2012.

Por otra parte, ha indicado que el PSOE "no puede ser ajeno a lo que está pasando en el mundo, a esa ola de xenofobia y racismo, de populismo que está recorriendo los sentimientos más difíciles y egoístas de los ciudadanos, porque formamos partes de una gran familia de socialistas más allá de nuestras fronteras".

En este punto, se ha referido a una de la decisiones adoptadas por el presidente de EEUU, Donald Trump, ese "veto migratorio", para criticar que "ninguno de los siete países a cuyos ciudadanos se impide entrar en el país es rico" por lo que "lo que está diciendo es que no puede entrar a la gente pobre".

"No podemos ser ajenos a esto, ni a lo que se acaba de aprobar en Rusia sobre la violencia machista o al hecho de que en Francia quien lidera las encuestas sea Marine Le Pen", ha aseverado, añadiendo que "somos socialistas internacionalistas, que defendemos la igualdad y la solidaridad".

Con respecto a Andalucía, ha destacado "la fortaleza de su autogobierno", gracias al cual "hemos podido blindar muchas cosas para garantizar la igualdad de oportunidades".

"Hemos vivido siete años durísimos, llegué a la Presidencia en la ola de la crisis y en esos siete años si algo sabíamos los socialistas era lo que no se tocaba, lo que había de blindar, aquello que era garantía de la igualdad" y ello porque "si la gente no está bien, nosotros tampoco, así somos los socialistas".

Díaz ha destacado que el PSOE es "el único partido de España y de los diez del mundo que ha vivido en tres siglos, siempre se ha adaptado a los tiempos y ha estado a la altura de la gente, hemos llegado hasta aquí sabiendo que sí la gente no vive mejor, no tiene sentido nuestro trabajo, por eso el PSOE no es lo mismo que otros, no somos ni parecidos".

Por último, ha lamentado el hecho de llevar "sufriendo la pinza que pensé era cosa del pasado, desde el primer día de legislatura", en relación al PP y a Podemos, "algunos pretendiendo manchar la imagen de Andalucía por un puñado de votos y ello en un momento importante, el de la posible recuperación".