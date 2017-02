Díaz critica el intento de manipulación de los ciudadanos con la sanidad

Huelva, 7 feb (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado hoy que "se intente manipular la incertidumbre de los ciudadanos" en relación con la sanidad pública, y ha destacado que a su Gobierno no le ha dolido "tener que rectificar".

Díaz ha indicado, en la inauguración de una sede del PSOE de Huelva, que "si los ciudadanos salen a la calle para decir no a las fusiones hospitalarias porque les creaba inquietud ese nuevo modelo, como Gobierno no hemos tenido reparo en rectificar, para eso estamos aquí, se rectifica y no pasa nada".

"Lo que no voy a permitir es que se manipule a los ciudadanos para hacer negocio con la sanidad pública que es de todos, lo digo con humildad, me gustaría ver cuantos presidentes autonómicos o del Gobierno cuando la gente lo pide rectifican", ha apuntado.

Díaz ha remarcado que en los siete años de crisis "se le quitó 25 % del salario y la jornada a los profesionales para no echar a la calle a 20.000 de ellos, se les tocó el bolsillo", pero el Gobierno andaluz, esta legislatura, "se lo ha devuelto, ha metido este año más de 500 millones en la Sanidad, está terminando hospitales por toda Andalucía y ha convocado la oferta pública de empleo más grande de España que va a permitir que 3.000 profesionales entren en el sistema, además de que todos los que cuentan con contratos eventuales van a pasar a ser interinos".

Se ha preguntado que si se está haciendo todo esto "qué esta pasando, si todo lo que se había sufrido en la crisis se está devolviendo con creces y se están metiendo recursos, qué pasa"; en su opinión, es que "algunos están intentan manipular la incertidumbre de los ciudadanos".

En este punto ha preguntado a Podemos y PP "por qué tienen el mismo modelo; el del PP lo tenemos claro, hacer caja con la sanidad pública, ¿pero el de Podemos, que defienden en el Parlamento lo mismo que los populares, que llevan las mismas propuestas?".

"Se está hablando de como hacerle daño al Gobierno andaluz deteriorando la imagen de nuestra sanidad pública que es la joya de la corona", ha criticado.