Ciudadanos elogia el dictamen y confía en que haya conclusiones finales

Sevilla, 7 feb (EFE).- Ciudadanos ha elogiado hoy la propuesta de dictamen del presidente de la comisión de investigación sobre formación, Julio Díaz, por ser un trabajo "riguroso, objetivo y de precisión de cirujano al conjugar las sensibilidades de cinco grupos parlamentarios" y ha confiado en que haya conclusiones finales.

En rueda de prensa, la diputada de Ciudadanos y miembro de la comisión de investigación de los cursos de formación subvencionados por la Junta entre los años 2002 y 2012 ha valorado el trabajo de su compañero Julio Díaz al "hilar muy fino" en su propuesta de dictamen "intentando recoger las cuestiones planteadas por todos los grupos".

Ha admitido que Cs coincide con las conclusiones del dictamen de Julio Díaz al señalar a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán como responsables políticos y también en "perjuicio social" que ocasionó la decisión de Susana Díaz de paralizar los cursos en 2012 tras detectarse irregularidades.

Asimismo, ha compartido con el dictamen que Susana Díaz no formaba parte de los gobiernos implicados en las irregularidades en la concesión de las subvenciones de los cursos de formación, según Marta Bosquet.

Igualmente, la formación naranja coincide con el dictamen en el "descontrol" de la gestión de los cursos de formación que hizo la Junta y en la "negligencia" del ejecutivo andaluz en el desarrollo de los trabajos de la comisión de investigación en el Parlamento a la hora de remitir documentación, entre otros problemas.

Tras recordar que la comisión de investigación se constituyó por iniciativa de Ciudadanos, Bosquet ha confiado en que tras la presentación de las enmiendas que puedan hacer los grupos haya conclusiones finales, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior comisión de investigación sobre el caso del fraude en los ERE.

La diputada de Ciudadanos ha confirmado que su grupo también presentará enmiendas al dictamen y ha reconocido que las conclusiones del dictamen les "alejan mucho de las del PSOE" para quien "no hubo problemas ni irregularidades" en los cursos, ha alegado.

Además, ha censurado la rapidez del PP en criticar la propuesta de dictamen de Julio Díaz porque "no se han leído las 135 páginas sino que han ido a la última para ver si aparece Susana Díaz o no", con lo que demuestra que "le importa poco la verdad sobre las subvenciones de la formación".

Bosquet ha recordado que el PP se equivocó cuando dijo que no habría comisión de investigación, que no comparecería la presidenta de la Junta y que, en cambio, lo haría la ministra de Empleo, Fátima Bañez, quien finalmente no compareció.

Por todo ello, ha pedido al Partido Popular que sea más serio y riguroso y deje de hacer el "ridículo" en este caso.

En su opinión, la comisión de investigación de los cursos de formación ha sido útil porque ha servido para que la Junta modificara la normativa que regula esta materia y permitir la concurrencia competitiva en la adjudicación de las subvenciones, ha apuntado.