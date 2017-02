PP no apoyará dictamen "pactado con PSOE" pero espera diálogo para cambiarlo

Sevilla, 7 feb (EFE).- El PP andaluz ha señalado hoy que sería "un absurdo" apoyar la propuesta de dictamen elaborada por el presidente de la comisión de investigación sobre formación, Julio Díaz (Cs), que considera que está "pactado con el PSOE", pero espera que se abra el diálogo para ampliar las responsabilidades.

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha dicho en rueda de prensa que si los grupos pretenden que la comisión de investigación sea útil debe ser "clarificadora" y ha asegurado que si no se modifica no lo apoyarán "tal y como está".

Ha indicado que para el PP las responsabilidades políticas están "muy claras" y alcanzan a la presidenta andaluza, Susana Díaz, y ha manifestado que intentarán alcanzar un acuerdo porque "no se puede imponer un dictamen pactado con el PSOE".

Al ser preguntada sobre si no apoyarán el dictamen final si no se incluye a Díaz, Crespo ha respondido preguntando "a la ciudadanía" quién paralizó la formación, quién "no ha colaborado" con la comisión y con la justicia, y quién "no ha estado buscando recuperar el dinero defraudado".

Ha cuestionado si se ha evidenciado que otros cursos no sirvieron para lo que tenían que servir y ha respondido: "Eso en mi tierra se llama fraude, no desórdenes".

Los populares presentarán sus enmiendas a la propuesta de dictamen -con un plazo que acaba el 27 de febrero-, un escrito que ven "similar" al que presentó el grupo de Ciudadanos y que por tanto entienden que "no es un resumen de todos los grupos".

Crespo ha señalado que no entienden cómo se "libra" a la presidenta Susana Díaz, que también fue consejera de Presidencia con José Antonio Griñán, cuando "ha suspendido los cursos cinco años" y ha "obstaculizado" que se conozca la verdad.

"En la paralización tiene una responsabilidad clara, también en obstaculizar la labor de investigación", ha agregado.