Regino Hernández: "Temporada no está siendo buena pero iremos a por el oro"

Ceuta, 6 feb (EFE).- Regino Hernández, componente de equipo nacional de snowboard (tabla de nieve), señaló que el arranque de la temporada no está siendo "nada bueno" para los españoles en la Copa del Mundo, pero que pelearán por el oro en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada) del próximo marzo.

El ceutí, campeón mundial júnior en 2011 en Valmalenco (Italia) en la modalidad 'boardercross', comentó a Efe, a falta de un mes para el arranque de la cita mundialista, que está convencido de que el primer puesto será el objetivo.

Regino Hernández, de 24 años, relató que va "a luchar" por llevarse "la medalla de oro", al argumentar que competirá "en casa" y que eso le da "muchísima fuerza para ir a por todas".

El 'rider' regresa este lunes a España procedente de Bansko (Bulgaria), donde disputó la tercera prueba de la Copa del Mundo después de las citas de Montafon (Austria) del 15 al 18 de diciembre y de Solitude en Utah (Estados Unidos) del 19 al 22 de enero.

"Está siendo un inicio de temporada no muy bueno pero me noto bastante bien, aunque no estamos teniendo mucha suerte. No obstante, en esta modalidad deportiva todo puede cambiar en menos de un segundo", reflexionó sobre su actuación en las tres citas de la Copa del Mundo.

"En Montafon tuve una caída cuando iba en primer lugar y en la competición por equipos fuimos bastante bien y conseguimos el oro. El en resto de pruebas he caído en primera ronda y no hemos tenido mucha suerte aunque estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo", relató.

Regino Hernández insistió en que pese a que no están "teniendo muy buenos resultados en las individuales, las sensaciones son bastante buenas" porque están "peleando con los mejores".

El ceutí, dos veces olímpico, en Vancouver 2010 y Sochi 2014, es uno de los representantes del equipo nacional que competirán en esta modalidad junto a Laro Herrero, Josito Aragón, Aleix López y Lucas Eguibar.

El hecho de ser España sede de los Mundiales estima que es un incentivo y una ventaja porque pueden sentir el apoyo y en empuje de "la gente" para "bajar más rápido".

Regino Hernández, afincado en Mijas (Málaga) desde hace varios años, se refirió a los adversarios en Sierra Nevada y dijo que "ahora mismo no hay rivales claros porque todos están muy cerca y es un deporte en el cual la suerte influye mucho y cualquiera se puede quedar fuera en una ronda".

"En la selección nos llevamos muy bien y estamos todos muy preparados para esta competición", destacó Regino Hernández, quien puntualizó que no ganar "no sería ningún fracaso puesto que esto es boardercross -descenso con obstáculos- y se sabe que puede pasar de todo en cada prueba", argumentó.

Antes de los Mundiales afrontará la prueba de la Copa del Mundo en Feldberg (Alemania) este fin de semana, y después las de Kazan (Rusia) del 24 al 26 de febrero y La Molina (España) del 4 al 5 de marzo.

"Intentaré darlo todo para quedar lo más alto posible y estar a un buen nivel para los Mundiales", reiteró el ceutí, quien también se refirió a la participación española femenina y resaltó que hay una "baza muy fuerte" con Queralt Castellet, que competirá en 'halfpipe' y en la disciplina de 'Big Air'.