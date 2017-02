Podemos dice que este partido nunca ha dudado de españolidad Ceuta y Melilla

Ceuta, 6 feb (EFE).- El partido Podemos ha asegurado hoy en un comunicado que ningún miembro de esta formación política ha puesto "en duda jamás" la españolidad de Ceuta y Melilla, tras algunos artículos aparecidos en los últimos días.

Podemos, a través de un comunicado remitido desde la formación en el Senado, ha aclarado que en marzo de 2016 la senadora Maribel Mora participó en una charla-debate en la localidad marroquí de Martil en la que abordaba los problemas y las vulneraciones de Derechos Humanos que padecen las porteadoras marroquíes que, como única forma de vida, cruzan permanentemente la frontera.

Durante el desarrollo del debate varios miembros del público, todos de nacionalidad marroquí, reclamaron en sus intervenciones que la territorialidad de Ceuta y Melilla debía pasar al Reino de Marruecos.

La senadora Maribel Mora en su réplica "simplemente señaló que ese no era el objeto del debate que se estaba abriendo y que ella únicamente iba a hablar de Derechos Humanos en la frontera, prestando especial atención a la situación que viven diariamente las porteadoras".

Podemos ha aclarado que durante los últimos días "hay quienes, sin embargo, han intentado abrir una estéril polémica", en relación a varios artículos aparecidos en los medios de comunicación de Ceuta a raíz de una visita realizada este fin de semana por la parlamentaria.

Mora "no solo no ha dudado jamás de la españolidad de Ceuta, sino que además es plenamente consciente, como el resto de miembros de la formación, que el 100 % de la población ceutí se siente española y no desea ningún cambio de estatus legal de su ciudad", ha advertido en su comunicado.

"Es triste que, tanto en Marruecos como en España, haya quien utilice esterilmente este debate para no hablar de la complicada realidad que se vive en la frontera, donde sistemáticamente se producen violaciones de Derechos Humanos", ha indicado.

Podemos ha añadido que no es la primera vez que se intenta "desacreditar" a Podemos vinculando a la formación política con las reivindicaciones de Marruecos sobre las ciudades de Ceuta y Melilla.

"Quienes así actúan, además, se han valido en el pasado de fotomontajes difundidos desde cuentas falsas en redes sociales. Ahora, no obstante, no dudan en distorsionar y retorcer unas declaraciones de Maribel Mora que, realizadas hace ya un año, jamás pusieron en duda que Ceuta sea y vaya a seguir siendo una ciudad española", ha precisado.