Facua denuncia a Orange por subir su tarifa Love sin respetar la permanencia

Sevilla, 6 feb (EFE).- Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la operadora de telecomunicaciones Orange por subir las tarifas de su paquete convergente Love sin respetar los compromisos de permanencia adquiridos con los clientes en sus contratos.

La denuncia se ha remitido a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde Orange tiene su sede social, ha informado hoy Facua en un comunicado.

Orange ha avisado a sus clientes de una subida para el próximo 19 de febrero de entre 2 y 5 euros en las tarifas de su paquete convergente Love, que incluye telefonía fija, móvil, internet y televisión.

La empresa ofrece a cambio un mayor consumo de datos, pero no da la opción a los consumidores de mantener las condiciones y por lo tanto la tarifa anterior.

Facua recuerda que esta oferta convergente de Orange "sólo existe desde noviembre pasado y cuatro meses después, aplica la primera subida".

Además, explica que la modificación unilateral de las tarifas es una práctica abusiva al no respetarse ningún compromiso temporal de mantenimiento de las condiciones y prestaciones acordadas con el consumidor.

Sin embargo, Orange "sí firma con un gran número de clientes compromisos de permanencia que conllevan para el consumidor el pago de penalizaciones en el caso de que decidiera resolver anticipadamente el contrato".

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge, en su artículo 82, que son cláusulas abusivas as "no negociadas individualmente" y "no consentidas expresamente" que, entre otras cosas, "vinculen el contrato a la voluntad del empresario" y "determinen la falta de reciprocidad en el contrato".