Moreno pide a Díaz que "tire abajo el muro que le separa de los andaluces"

Málaga, 4 feb (EFE).- El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido hoy a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "que tire abajo ese muro que le separa de los andaluces y escuche", al tiempo que ha insistido en que hace falta un gobierno autonómico que apoye a los ciudadanos.

Moreno, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han clausurado hoy en Málaga un acto de su formación en el que se han presentado las líneas de la ponencia Económica y de Administración Territorial que el PP debatirá en su Congreso Nacional del próximo fin de semana.

"Cuando tú no gestionas con eficiencia y no dialogas, eso genera problemas, problemas para los ciudadanos y los vecinos", ha destacado tras criticar que la presidenta de la Junta no dialoga.

El líder del PP andaluz ha resaltado que apoya la unidad de España dentro de su pluralidad: "nos reafirmamos en el proyecto común y compartido, un proyecto de futuro"

Ha lamentado que Andalucía sea la última comunidad en inversión por habitante de toda España y que llegue "el drama del desempleo a todos los rincones de la región".

Sobre la sanidad, "la joya de la corona", ha criticado que haya problemas graves por la falta de un gobierno con diálogo, que tiene "cabreados, enfadados y frustrados" a todo el personal sanitario y ha hecho que los ciudadanos salgan "a tapar la calle para pedir una sanidad digna".