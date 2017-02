Juan Eslava Galán: "El Guadalquivir empieza antes que el Rin y el Danubio"

Sevilla, 4 feb (EFE).- Juan Eslava Galán compara en su último libro al Guadalquivir con los grandes ríos europeos que "arrastran cultura e historia", aunque matiza que "empieza antes que el Rin y el Danubio", ya que alojó en sus orillas al mítico Tartessos, hace dos milenios y medio.

"Viaje por el Guadalquivir y su historia" (La Esfera de los Libros) es fruto de una relación con el río -"he vivido 27 años en Sevilla, muchos en Jaén y he veraneado en Sanlúcar de Barrameda" (Cádiz), ha recordado el autor-, cuyo curso ha recorrido a pie en su práctica totalidad.

De eso da fe el nutrido álbum fotográfico que forma parte de este volumen, ya que la mayor parte de las imágenes han sido tomadas por el autor, o él mismo posa para el fotógrafo, ora junto a un ánfora romana ora junto al pétreo contrapeso de un molino de dos mil años.

Sobre el mítico Tartessos ha señalado, en una entrevista con Efe, que él ya apuntó "tímidamente" aunque en un texto de hace treinta años la que ya es hipótesis casi predominante en ámbitos arqueológicos, que no se tratase más de que un episodio "de carácter provincial" dentro de la cultura fenicia, "por más que Adolf Shulten buscara una ciudad, porque también quería ser un gran descubridor, como Schliemann".

"En general es un río muy desconocido, y una ciudad como Sevilla ha vivido de espaldas a su río, por razones históricas como las inundaciones; Córdoba se ha mirado más en el río; pero no ha pasado cómo en las grandes ciudades europeas, que se vuelcan en sus ríos", ha dicho.

De los tramos que prefiere ha señalado los extremos, "el alto Guadalquivir, cuando sale después de su nacimiento, el río joven e inquieto; también por el paisaje y porque es un río limpio... Luego, a partir de Menjíbar, ya se ensucia", y la zona de su desembocadura, en Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda, con Doñana en la otra orilla.

Como lo más sorprendente de todo el recorrido ha señalado que el Guadalquivir se comporte como si fuese dos ríos distintos, hasta poco antes de Sevilla, cuando transcurre como un cauce común, y a partir de las presas ubicadas al norte de la capital andaluza: "Realmente la desembocadura está en Sevilla, a partir de dónde el río no sabe bien por dónde va, es variable, sometido al dominio del mar, las mareas llegaban hasta más arriba de Sevilla".

"En la costa gaditana queda mucho por descubrir, es una costa muy accidentada históricamente, y muy rellenada; la prueba es que la ciudad de Cádiz sorprende a cada momento" con nuevos hallazgos, ha señalado al referirse a la posibilidad de grandes estructuras arquitectónicas bajo tierra junto a Sanlúcar, como han señalado algunos investigadores.

Con la idea de que su escritura "debe fluir como el río", Eslava Galán, autor de media docena de libros de viajes, no ha renunciado a la narración ni a los personajes: "Intento que mis libros enseñen y que no aburran, por eso me invento esos personajes, tras alguno de los cuales está mi voz".

"Lo he escrito arrastrado por el tema, disfrutando y encantado de rememorar andanzas de adolescente, cuando ya me acercaba al río; lo he pasado muy bien y pretendo que al lector le pase lo mismo", ha señalado sobre esta obra escrita sin solemnidad alguna, más bien con desenfado -"pero con todo el rigor de los datos históricos", ha advertido-.

Y sin renunciar a una de las marcas de su estilo, el humor, como cuando se refiere a la historia de Sevilla, de la que escribe que "no progresa en paralelo con las otras ciudades mercantiles europeas donde el oro y la plata americana arraigan, pero las aventaja a todas en espiritualidad y trascendencia. Sin ir más lejos es la pionera en proclamar la Purísima Concepción de María, siglos antes de que el papa la declarara dogma".