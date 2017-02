Cortés defenderá su corona andaluza de 1.500 y buscará mínima para Nacional

Huelva, 4 feb (EFE).- El campeón iberoamericano en 2004 José Manuel Cortés (Ciudad de Lepe) defenderá este domingo en Antequera (Málaga) el título de campeón de Andalucía de pista cubierta, y buscará la marca mínima para competir en el Campeonato de España.

El mediofondista de Lepe (Huelva) viene de ser segundo este jueves en la Reunión de Chamartín, en Madrid, con un tiempo de 3:53.94 y es consciente de que tiene al alcance de la mano el registro que necesita, de 3:53:00.

"Se me escapó una gran marca en 1.500. Estaba muy bien y me faltó decisión en el momento clave cuando se paró la liebre", lamentó en declaraciones a Efe Cortés, que no obstante aseguró que está "con el estado de forma que quería" y que esta carrera le "dio mucha confianza".

Indicó también que en Antequera "la mínima es el principal objetivo" y que saldrá "a ritmo de mínima" porque sabe que la tiene "en las piernas". Además, insistió en que "para estar en las medallas hay que estar en la mínima".

En cuanto a los rivales, comentó que el nivel andaluz de mediofondo ya se sabe que es "top", por lo que espera una fuerte competencia.

Cortós también cuenta con un buen registro de 800 metros en este 2017. Ha corrido en 1:53:33 hace una semana, donde se impuso el plusmarquista nacional Kevin López con el mejor registro del año. La mínima para el Nacional es de 1:53.00.