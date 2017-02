Sánchez Maldonado pide competir mediante conocimiento sin recortar salarios

Málaga, 3 feb (EFE).- El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, José Sánchez Maldonado, ha instado hoy a las empresas andaluzas a "competir con el conocimiento; competir con los salarios ya sabemos que no lleva a ningún sitio. El diferencial está en el 'gap' (brecha) de conocimiento. Si no, no tendremos futuro".

El titular de Empleo ha señalado en la inauguración de unas jornadas sobre innovación empresarial que la Junta aspira a ser capaz "de aumentar el tamaño medio de la industria en Andalucía" para el año 2020 y alcanzar un total de 530.000 empleos en este sector -nivel del año 2006- frente a los 360.000 que existen en la actualidad.

"Ambicionamos ser capaces de que la industria en Andalucía se base en el conocimiento y en la sinergia entre la industria y nuestros centros de conocimiento", ha manifestado, y "competir en los mercados internacionales, que se internacionalice la actuación (de las empresas) y ser capaces de crear empleo".

Las empresas son, para Sánchez Maldonado, "los perfectos aliados para la consecución de esos objetivos, para la política económica de la Junta" y "cómplices de lo que conviene a Andalucía".

El consejero se ha mostrado "convencido de que en Andalucía tenemos potencialidades para convertirnos en un en polo industrial de referencia del Sur de Europa" y ha indicado que es el camino "por el que tenemos que ir".

"El objetivo es muy ambicioso: llegar al 18 por ciento del PIB andaluz a través de las empresas industriales y tecnológicas es un reto importante", ha incidido tras recordar que, por el momento, el peso de la industria de Andalucía en el mencionado indicador económico ronda el 13 por ciento.

Por otro lado, la Junta ha informado en un comunicado de que Sánchez Maldonado defiende la necesidad de "un giro de 180 grados en estructura económica de Andalucía" hacia el sector industrial para afianzar la recuperación económica, y destaca que este sector aporta una "alta capacidad tractora", innovación y un alto potencial exportador.

"Con la lección aprendida de los errores del pasado, es el momento de actuar con decisión; ha llegado la hora de intervenir con contundencia por el desarrollo de nuestra industria, y para ello necesitamos el esfuerzo y la colaboración de todas las partes", subraya el consejero en la nota remitida.