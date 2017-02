PSOE dice que no se opondrá a debate monográfico y que "no lo ha hecho nunca"

Sevilla, 3 feb (EFE).- La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha indicado hoy que su partido no se opondrá a un debate monográfico con propuesta de resolución en el Parlamento sobre la situación de la sanidad andaluza y ha sostenido que no rehuirá esa cita porque "no lo ha hecho nunca".

La dirigente socialista se ha referido de esta forma a las declaraciones del presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Juan Marín, que ha anunciado que su grupo "forzará" la celebración de un pleno monográfico sobre la sanidad con acuerdos vinculantes para el Gobierno andaluz.

Ciudadanos se ha sumado así a las exigencias del resto de la oposición y en concreto a la petición que registraron este jueves Podemos e IU, una demanda planteada también por el PP y que ha sido rechazada en varias ocasiones.

"Los socialistas andaluces siempre vamos a estar a favor de la transparencia y el debate, y sobre asuntos que afectan a los ciudadanos como es la sanidad pública", ha declarado Verónica Pérez a los periodistas.

La socialista ha recalcado: "No tenemos que rehuir ningún debate, no lo hemos hecho nunca ni lo vamos a hacer", por lo que ha subrayado que si lo plantean los grupos, como así ha sido, el PSOE-A "no se va a oponer".

Después de detallar que su partido afrontará el debate con "vocación constructiva y con ganas de solventar los problemas que puedan detectarse", Pérez ha defendido que la sanidad pública es un "pilar" del proyecto socialista, que defiende la presidenta Susana Díaz a "capa y espada".

"Vamos a hacer todo para que sea referente, como lo ha sido en los últimos años y lo va a seguir siendo, es que es referente", ha enfatizado.

Según la diputada sevillana, su partido "cree en el debate profundamente y en la transparencia", por lo que ha avanzado que aportará medidas e iniciativas en defensa de la sanidad pública andaluza.