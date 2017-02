EFE-ANDALUCÍA -3 FEB

Granada (EFE).- El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha abogado hoy por que se cierre "lo más rápido posible" y "entre todos" el nuevo modelo sanitario de Granada, después de que la Junta de Andalucía haya derogado la orden de fusión hospitalaria en esta ciudad.

SANIDAD PROTESTAS

El PP y C's solicitan un debate general sobre la situación de la sanidad

Sevilla (EFE).- Los grupos del PP y Ciudadanos (Cs) han registrado en el Parlamento una solicitud conjunta para celebrar un debate general en pleno con propuestas de resolución sobre la situación de la sanidad pública en Andalucía, con el objetivo de conseguir una "completa reestructuración" en la gestión de la Junta

SANIDAD PROTESTAS

PSOE dice que no se opondrá a debate monográfico y que "no lo ha hecho nunca"

Sevilla (EFE).- La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha indicado hoy que su partido no se opondrá a un debate monográfico con propuesta de resolución en el Parlamento sobre la situación de la sanidad andaluza y ha sostenido que no rehuirá esa cita porque "no lo ha hecho nunca".

SANIDAD PROTESTAS

El PP pedirá a Díaz un plan de infraestructuras sanitarias con cronograma

Málaga (EFE).- El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado hoy que pedirá a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, un plan de infraestructuras sanitarias "con un cronograma" en el debate que previsiblemente se celebrará en el Parlamento autonómico sobre la situación de la sanidad pública.

SANIDAD PROTESTAS

Crean asociación para llevar a tribunales posibles irregularidades de fusión

Granada (EFE).- El doctor Jesús Candel, conocido como "Spiriman" y activo en las manifestaciones contra la fusión hospitalaria, ha presentado la ya formalizada asociación "Justicia por Sanidad", que llevará a los tribunales las posibles irregularidades de la fusión de Granada con ayuda de ciudadanos.

SUBASTA MEDICAMENTOS

Tercer fallo del TC avala la subasta de fármacos de la Junta de Andalucía

Sevilla (EFE).- El Tribunal Constitucional ha respaldado por tercera vez la selección pública de medicamentos implantada por la Junta de Andalucía, conocida como subasta, al volver a desestimar otro de los sucesivos recursos que interpuso el Gobierno central por conflicto de competencia.

JUNTA UNIVERSIDAD

La Junta transferirá 10 millones a las Universidades para investigación

Sevilla (EFE).- La Junta transferirá próximamente a las diez universidades públicas andaluzas diez millones de euros para distribuirlos entre los grupos de investigación, según el compromiso adquirido en la reunión que la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha mantenido con los rectores.

FRAUDE ORTOPEDIAS

Destituido gerente de hospitales de Cádiz y Puerto Real y nombrado uno nuevo

Cádiz (EFE).- El gerente de los hospitales de Cádiz y Puerto Real, Rafael Pereiro, ha sido destituido tras conocerse su posible implicación en un fraude relacionado con prescripciones irregulares de material ortopédico y será sustituido por Fernando Forja, hasta ahora subgerente de ambos centros sanitarios.

PODEMOS ASAMBLEA

Moreno Yagüe cree inconcebible que no hubiera un debate con Pablo Iglesias

Sevilla (EFE).- El diputado andaluz y candidato a la Secretaría General de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha pedido hoy formalmente por carta al equipo técnico de la Asamblea de Vistalegre II un debate con Pablo Iglesias y cree que sería "inconcebible" que los candidatos no expliquen sus propuestas.

SUCESOS MÁLAGA

Tres detenidos tras una reyerta con un muerto y un herido en Málaga

Málaga (EFE).- Tres personas han sido detenidas tras la reyerta registrada esta noche en la barriada de Los Asperones de Málaga capital, en la que ha perdido la vida un hombre de 33 años y otro de 45 ha resultado herido al recibir ambos disparos de arma de fuego.

CAMBIO CLIMÁTICO

Ecólogos de EEUU critican que Trump niegue cambio climático e ignore ciencia

Sevilla (EFE).- Los ecólogos Susan P. Harrison y David Ackerly, de las universidades californianas de Davis y de Berkeley, han criticado, en declaraciones a Efe, la posición negacionista del cambio climático del presidente estadounidense, Donald Trump, y que ignore las evidencias científicas sobre esta amenaza.

SALVAMENTO MARÍTIMO

Salvamento Marítimo auxilió a 8.931 personas en Andalucía, Ceuta y Melilla

Ceuta (EFE).- Los cinco centros de Salvamento Marítimo ubicados en Andalucía (Huelva, Cádiz, Tarifa, Algeciras y Almería), que dependen del Ministerio de Fomento, coordinaron el pasado año la asistencia o búsqueda de 8.931 personas en las 1.227 actuaciones marítimas atendidas.

PARQUE CIENCIAS

Parque de las Ciencias moviliza a millón de personas y bate récord histórico

Granada (EFE).- El Parque de las Ciencias de Granada batió en 2016 su récord histórico de visitantes al alcanzar más de 653.400 visitantes, lo que supuso un 21 por ciento más que el año anterior, y movilizó una cifra total 1.111.041 personas que disfrutaron de sus contenidos tanto en su sede como en otros museos internacionales.

UNICAJA RESULTADOS

Unicaja logró un beneficio de 142,1 millones en el 2016, un 23,9 % menos

Málaga (EFE).- El Grupo Unicaja Banco ha obtenido al cierre del 2016 un beneficio atribuido de 142,1 millones de euros, un 23,9 % menos que en el 2015, debido a las provisiones de 130 millones por el posible impacto de las cláusulas suelo, sin las que el beneficio habría sido de 233 millones, un 24,9 % más.

ABENGOA REESTRUCTURACIÓN

Abengoa eleva al 93,97 % el apoyo a su plan de reestructuración

Madrid (EFE).- El periodo adicional de adhesiones a su acuerdo de reestructuración de Abengoa se ha cerrado con el respaldo de acreedores que suman el 93,97 % de su deuda, según ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

ACEITE PRECIOS

Precios de aceite de oliva en origen dan nuevos pasos en su espiral alcista

Madrid (EFE).- Los precios en origen del aceite de oliva continúan con su tendencia alcista durante los últimos días, mientras que la comercialización se ralentiza en algunas categorías, en un contexto de escasez por el retraso de la cosecha y de menores rendimientos grasos obtenidos de la aceitunas molturadas.

AÑO MURILLO

Murillo, pintor europeo

Sevilla (EFE).- Enrique Pareja, que durante treinta años dirigió el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ha dicho a Efe que Murillo fue "un pintor europeo", principal tesis de la obra "Murillo Fecit", que el lunes presentará en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

PAVA CAZALILLA

Lanzan la pava de Cazalilla desde edificio, no desde el campanario

Jaén (EFE).- El pueblo de Cazalilla ha vivido hoy con expectación la festividad de San Blas, en un día en el que por segundo año consecutivo no se ha producido el tradicional lanzamiento de una pava desde el campanario de la iglesia de Santa María Magdalena, aunque sí desde un edificio colindante.

FÚTBOL DEPORTIVO-BETIS

Suspendido el Deportivo-Betis por daños en cubiertas de Riazor

La Coruña (EFE).- El encuentro de esta noche entre el Deportivo y el Betis, de la vigesimoprimera jornada de LaLiga Santander, se ha suspendido por los destrozos que ha sufrido la cubierta de Riazor como consecuencia del temporal con fuertes rachas de viento que azota La Coruña, ha confirmado el Ayuntamiento.