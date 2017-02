Moreno acusa a Díaz de hacer Andalucía "campo de batalla" para liderar PSOE

Sevilla, 2 feb (EFE).- El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha acusado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de convertir la comunidad "en un campo de batalla" por el liderazgo del PSOE, en el que se producen "duelos al sol" como el pasado fin de semana, cuando Pedro Sánchez anunció en Sevilla su candidatura a las primarias.

Moreno ha preguntado a Díaz en el pleno del Parlamento por las actuaciones que se llevarán a cabo en 2017 para mejorar la situación socioeconómica, un debate que en gran parte ha girado en torno a las protestas sobre la sanidad y a las dimisiones que se han producido.

Díaz ha acusado a Moreno y al PP de querer "denigrar" la sanidad pública y de "manipular" la voz de los ciudadanos en las protestas, ante lo que ha manifestado que cuando los populares hablan de este asunto los socialistas "se echan las manos a los bolsillos".

"Usted lo que no espere jamás es que yo me parezca a un presidente como Rajoy, que está acostumbrado a dejar que los problemas se pudran en la mesa. Yo tomo decisiones, actúo y me pongo al frente", ha indicado la presidenta andaluza.

Ha asegurado que en su gobierno "no se producen nunca dimisiones en diferido" sino que siempre se toman las decisiones "desde la responsabilidad y la coherencia".

Díaz ha lamentado que a Moreno le importa "un pimiento" la sanidad pública porque su objetivo únicamente es "denigrar, manchar" los servicios públicos porque buscan "hacer negocio".

Ha indicado que ella como responsable público nunca intentará "manipular" la voz de los ciudadanos y las manifestaciones, ni mandará a portavoces del partido a que digan a la gente cómo debe hacer las protestas.

"Cuando hablan de la sanidad pública nos echamos las manos al bolsillo, los tenemos calados", ha mantenido Díaz.

Ha acusado a Moreno de confundir "oposición con destrucción" y de mentir para degradar a la comunidad, a la vez que ha defendido que su gobierno está trabajando por el empleo, aunque los datos de enero "evidentemente no son buenos" pero sí mejoran a los de España, ya que la comunidad "crece por encima de la media".

Ha criticado que Moreno "desprecia todo lo que es bueno para Andalucía", entre lo que ha citado el plan de industria, la petición de inversiones para la línea Algeciras-Bobadilla, o apoyar la jornada de 35 horas para los empleados públicos.

"Además de para hacerle la pelota a Rajoy no sé para qué tiene tiempo", ha lamentando la jefa del Ejecutivo autonómico.

Además, ha ironizado con que el líder del PP-A ha tenido que "copiar" la misma pregunta del último pleno porque estaba "tan preocupado" de ella que tuvo que presentarla "a prisa y corriendo", en referencia a la polémica que surgió la semana pasada sobre si se le había pasado el plazo para registrar la pregunta en el pleno.

Por su parte, Moreno ha criticado que la dimisión "de toda la cúpula" de la Consejería de Salud supone un reconocimiento a su "nefasta gestión" y a los "recortes" que ha llevado a cabo.

Ha rechazado que Díaz "culpe" a los ciudadanos y las plataformas, ante lo que ha afirmado que él nunca ha conocido a un presidente "que desprecie de esa manera a los ciudadanos".

"Su gobierno no funciona", le ha dicho Moreno, que ha lamentado que Andalucía "se desangra" mientras ella está "deshojando la margarita de si opta o no a la Secretaría General".

Ha añadido que Andalucía no puede tener un Gobierno "donde empiezan a moverse los propios consejeros e incluso dirigentes del partido para ocupar la silla vacía que está dejando".

Moreno considera que Díaz ha asumido "con mucha torpeza y con mucha soberbia" la "crisis" en materia de sanidad y ha opinado que la presidenta "ya debe estar cansada de que la abucheen allí por donde va", por lo que le ha invitado a "aprender la lección" y empezar a dialogar con profesionales, usuarios y otras formaciones.

Ha reclamado a Díaz que no haga "más hipocresía" sobre la posición del PP con la sanidad y ha argumentado que "de momento el único que ha hecho negocio ha sido el PSOE con un pelotazo urbanístico en Huelva con la venta de la sede del partido".

Además, ha cuestionado quién compró medicamentos inflados a cambio de pedir donaciones en los laboratorios.

A ese extremo ha respondido Díaz, quien ha urgido a Moreno a denunciarlo en los tribunales porque es su obligación como ciudadano "si tiene conocimiento de algún delito", y si no es así, "es muy grave lo que hace en la Cámara".

Moreno ha afeado a Díaz su "ceguera" en todos los problemas de Andalucía, como es el empleo, con unos datos "malos" para la comunidad que significan que "el drama llega a todos los rincones", o también en el sistema educativo, que es "una verdadera olla a presión que puede estallar en cualquier momento".