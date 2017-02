Dimite Cristina López, directora gerente del Complejo Hospitalario de Granada

(Actualiza la SV4050 con declaraciones de Cristina López)

Granada, 2 feb (EFE).- La doctora en Medicina y Cirugía Cristina López Espada ha presentado hoy su dimisión como directora gerente del Complejo Hospitalario de Granada, según han informado a Efe fuentes sanitarias.

Esta especialista en Angiología y Cirugía Vascular accedió al cargo el pasado noviembre en sustitución de Manuel Bayona y su nombramiento se produjo después de movilizaciones contra los problemas derivados del proceso de reordenación hospitalaria.

Precisamente, las Plataformas por la Sanidad Pública de Granada exigieron ayer a la dirección del Servicio Andaluz de Salud y a la Consejería de Salud el cese inmediato de López y el nombramiento de nuevos interlocutores para negociar la reorganización sanitaria.

La dimisión de la directora gerente del Complejo Hospitalario de Granada llega a su vez tras las renuncias de Martín Blanco, como viceconsejero de Salud, y de José Manuel Aranda, como gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que se conocieron el martes, cuando la Junta acordó derogar las fusiones hospitalarias que estaban en marcha en Granada y Huelva.

"Me he quedado sola defendiendo algo que no sé si los que están encima mía defienden (...) No debo continuar al frente de una institución que va a llevar un rumbo y que va a ser dirigida por donde yo no creo, de forma completa, que debe ir", ha sentenciado López en declaraciones a Radio Granada recogidas por Efe.

La ya exgerente, que fue nombrada por la Junta como interlocutora válida en el conflicto, ha recordado que en sus múltiples encuentros con todas las partes implicadas en el proceso ha reconocido que se han cometido "errores", a pesar de que la fusión hospitalaria también tenga "muchas cosas buenas".

Una vez derogada la orden de fusión, López ha considerado que el marco jurídico ha cambiado y que el nuevo le crea "dudas", teniendo además en cuenta que quienes la eligieron, tanto Blanco como Aranda, ya no están en sus puestos de responsabilidad en la Consejería.

Finalmente, ha pedido "sensatez" a los representantes de las plataformas y sindicatos que ahora puedan encauzar la solución de la situación, y que piensen en los pacientes y olviden posibles "intereses personales o sindicales" para lograr un nuevo modelo.