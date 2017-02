Carrión: "Sé que el entrenador vive de resultados y en Lugo hay que ganar"

Córdoba, 2 feb (EFE).- El técnico del Córdoba, Luis Carrión, reconoció hoy que podría jugarse su puesto en la próxima jornada porque es consciente que "el entrenador vive de resultados" y su equipo aún no conoce la victoria en 2017, por lo que afirmó que "en Lugo hay que ganar".

"No sé lo que puede pasar, pero no soy tonto. Hay que ganar para hacer las cosas bien y no pensar en mi situación personal", subrayó Carrión a los periodistas.

El preparador catalán reconoció que "los ánimos, con esta situación, están algo peor, pero hay que ser estable y abstraerse de todo, porque tampoco cuando se gana se puede pensar que el equipo es el mejor".

Bajo esa premisa, el Córdoba viajará para medirse al Lugo, del que destacó que es un equipo "dinámico con buenos jugadores en el centro del campo, unos laterales que suben mucho y un Joselu que lleva muchos goles sin ser un nueve clásico porque tiene movilidad"; además de ser un conjunto "bastante competente" al que le ayuda el hecho de jugar "con poca presión".

Añadió que las opciones de triunfo de su equipo el Lugo pasan por "quitarse la tensión porque no vale para nada", "ser uno mismo y tener una identidad propia", "jugar alegre y ser valientes para dominar y someter al rival", concluyó.