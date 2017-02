Susana Díaz y el alcalde Cádiz, satisfechos con una "fructífera" reunión

Cádiz, 1 feb (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el alcalde de Cádiz, José María González, han mantenido hoy una "larga", "agradable" y "fructífera" reunión, en palabras del primer edil, en la que se han desbloqueado numerosos proyectos para la ciudad, entre ellos el del Museo del Carnaval.

A la salida de la reunión, de casi dos horas, Susana Díaz ha agradecido al alcalde de Cádiz "el tono del encuentro" y éste, a su vez, ha comentado su satisfacción porque ha sido "del todo productivo" y porque se ha hablado de "soluciones" a proyectos importantes de la capital gaditana.

La presidenta andaluza ha recordado que en los presupuestos de 2017 la Junta de Andalucía ha redoblado su inversión en Cádiz, con 55,5 millones de euros frente a los 28 del año anterior, lo que demuestra la "apuesta clara y nítida" del gobierno andaluz por la capital gaditana.

La líder socialista y el líder de Podemos han dejado claro ante los periodistas que en esta visita no había espacio para debates políticos, ni sobre sus respectivos partidos ni sobre sus relaciones, sino para hablar del "diálogo" y el "entendimiento" entre las administraciones que ambos rigen en busca de soluciones para los ciudadanos, según ha incidido Díaz.

"No he venido a ver a un dirigente de Podemos, he venido a ver al alcalde de Cádiz", ha respondido Susana Díaz ante las preguntas de los periodistas.

Susana Díaz ha mostrado su comprensión hacia los manifestantes de distintos colectivos, como la marea blanca de Cádiz, grupos de parados o de pensionistas, que esta mañana han proferido gritos de "fuera de Cádiz" cuando llegaba al Ayuntamiento para emprender su primera visita institucional, dentro de la ronda que la presidenta está realizando por los distintos consistorios de las capitales de provincia.

En la rueda de prensa posterior a la reunión con el alcalde ha dicho que "no es la primera vez" que "colectivos que pasan dificultades" aprovechan sus visitas a Cádiz para hacerse oír, "unas veces con más cariño y otras a gritos". "Yo lo comprendo", ha apuntado.

El alcalde sin embargo le ha dejado claro que "siempre tendrá las puertas abiertas" de la ciudad y del Ayuntamiento, porque esta reunión "nos ha sabido a poco".

De hecho ambos han quedado emplazados para un nuevo encuentro el el último trimestre del año para revisar el desarrollo de los numerosos proyectos a los que hoy han dado un impulso.

Entre otros muchos acuerdos, la reunión ha servido para avalar que la Ciudad de la Justicia de Cádiz sea ubicada en los antiguos depósitos de Tabacalera; el de estudiar el posible traslado del Centro de Arqueología Subacuática al Castillo de San Sebastián y el de levantar el Museo de Carnaval, un proyecto que tiene un millón de euros de compromiso de cada una de las dos administraciones.

"Este año no estoy yo para hablar de carnavales", ha bromeado la presidenta andaluza, principal protagonista este año de las coplas de las agrupaciones en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas que se celebra en Cádiz.

Díaz, que se ha declarado una "defensora" del Carnaval de Cádiz, ha señalado que hay que seguir trabajando para que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y ha apoyado la creación de un museo que ponga en valor esta expresión artística gaditana porque será "un valor añadido" para la ciudad.

La presidenta y el alcalde han hablado también de infraestructuras como el carril bici, el centro de investigación biomédica que se ubicará en el hospital Puerta del Mar, los planes de empleo, la inversión de 5 millones de euros que la Junta dará este año al Teatro Romano de la ciudad o los planes de rehabilitación de viviendas del centro de la ciudad.

Y parece que en la multitud de temas que tenían en la agenda ha habido una buena sintonía, incluido en la deuda que el Ayuntamiento reclama a la administración regional.

"Cada uno tiene datos diferentes", ha subrayado la presidenta andaluza que ha sostenido que la consejería y la delegación de Hacienda se pondrán "de manera inmediata" a valorar los datos de cuanto se deben "con voluntad de diálogo y entendimiento".

Díaz no ha abandonado en esta visita su papel institucional ni ante la astucia de un periodista que, al final de la rueda de prensa, le ha preguntado si su próxima visita a Cádiz sería como secretaria general del PSOE, ni cuando otro le ha preguntado sobre el apoyo que los socialistas gaditanos dieron a la investidura del líder de Podemos como alcalde de la capital gaditana.