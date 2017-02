Roman Zozulya regresa al Betis tras las protestas de la afición del Rayo

(Actualiza la SV3244 con declaraciones de colectivos rayistas)

Sevilla, 1 feb (EFE).- El jugador ucraniano Roman Zozulya regresará al Real Betis tras su cesión fallida al Rayo Vallecano por las protestas de diversos sectores de la afición vallecana por una presunta adscripción ultra del delantero bético, dijo hoy a la radio del club su director deportivo, Miguel Montes Torrecilla.

"Hemos recibido la noticia de que está teniendo problemas con un grupo radical y lo primero que hemos hecho ha sido hablar con el Rayo. Hemos acordado para proteger a la persona y al jugador, que es un activo nuestro, que regrese a Sevilla", afirmó Torrecilla, quien precisó que la situación está en manos de los servicios jurídicos de ambos clubes.

El director deportivo bético señaló que Zozulya "federativamente es desde ayer a las doce de la noche jugador en cesión para los próximos seis meses del Rayo Vallecano" y que, a partir de ahora y a la espera del trabajo de los abogados, lo prioritario es la protección del punta ucraniano.

Torrecilla comentó que Roman Zozulya está "muy afectado" porque "no se esperaba que esto pudiera pasar" después de que ayer escribiera una carta a la afición vallecana que, "parecer ser" que "no ha llegado "a determinado sectores", en referencia a los ultras que hoy le han recibido con insultos y pancartas a las puerta de las oficinas de la Ciudad Deportiva rayista.

"Vamos a recibir al jugador de regreso aquí. Después dejaremos actuar a nuestros servicios jurídicos para que nos aconsejen qué camino tomar", agregó el director deportivo bético, quien señaló que "la persona está por encima de todo" y que van a actuar "para que Roman vuelva a tener su tranquilidad aquí".

Sobre la posibilidad de ser inscrito nuevamente por el Betis, dijo que Zozulya "es un jugador que federativamente pertenece al Rayo" y que el cupo que permite la legislación no posibilita que pueda inscribirse en otro club.

La llegada de Zozulya al Rayo ha desatado el malestar entre la afición. Un ejemplo es el comunicado emitido por la Plataforma ADRV, que tacha de "ridículo" la decisión del club de incorporarle.

"Ridículo tras ridículo. Cuando parece que nada puede sorprendernos, en este club siempre llega otra bofetada a nuestros valores e historia: entre los miles y miles de jugadores que hay en el mercado deciden fichar a un reconocido neonazi como Zozulya", apunta el comunicado.

Otro grupo de aficionados, los Bukaneros, también han mostrado su malestar en las redes sociales al afirmar que "la franja no se defiende a base de nazis" y que "no quieren a tipos" como Zozulya porque la "filiación nazi" del delantero ucraniano, según aseguran, "le impide vestir la franjirroja. No lavas a ensuciar".