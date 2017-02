Familia de niña fallecida tras recibir el alta en Urgencias irá a la Justicia

Melilla, 1 feb (EFE).- La familia de Naira, la niña de 3 años que murió en la madrugada del 24 de enero tras recibir el alta en las urgencias del Hospital Comarcal de Melilla, ha anunciado hoy su intención de denunciar el caso ante los tribunales, ya que considera que podría tratarse de una negligencia médica.

La madre de la pequeña, María José Fernández, y el tío, Mustafa Bagdad, han comparecido en rueda de prensa acompañados por el presidente de la Federación Los Verdes, Toni Roderic, y la presidenta de la asociación Intercultura, Yonaida Sel-lam, en la que han anunciado que el 10 de febrero han convocado una concentración en las Torres V Centenario.

La madre ha relatado a los periodistas que había llevado el día 23 por la mañana a su hija al pediatra, que diagnosticó que Naira tenía bronquitis aguda, por lo que le recetó unos medicamentos y le suministró unos aerosoles para que pudiera respirar mejor, y le indicó que si la niña no experimentaba ninguna mejora, la llevara al Hospital Comarcal.

Así lo hizo sobre las 23.00 horas, después de observar que la niña "estaba entrando en parada", pero en el hospital fue atendida por "un aprendiz de médico", que hizo una ecografía a la pequeña después de que la arroparan con mantas para que entrara en calor.

La madre ha afirmado que el pediatra sólo bajó para ver a la niña cuando ya tenía el alta, momento en el que afirmó que la pequeña tenía "una simple bronquitis" con solo "tocarle el pecho", pero una vez en casa, la niña volvió a entrar en parada cardiorrespiratoria y de nuevo regresaron al hospital.

Fue entonces cuando "bajaron todos los pediatras y doctores para reanimar a la niña durante una hora y media, pero la niña ya estaba muerta".

"La niña se me murió en la casa", ha agregado su madre, convencida de que si hubieran dejado ingresada en Observación a Naira, ahora estaría con ella y no fallecida, por lo que considera que lo ocurrido es una negligencia médica porque "no han atendido bien" a la pequeña.

Por ello, la familia pide justicia y que se investigue este caso, para lo que se ha mostrado dispuesta a que se le haga la autopsia a Naira si así lo indica el juez, a pesar de que la semana pasada se negó en las dos ocasiones que se les ofreció esa posibilidad tras la muerte de la pequeña.

Por su parte, la presidenta de Intercultura ha acusado al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, de "hacer gala de un corporativismo vergonzoso" al afirmar que en este caso se han seguido todos los protocolos, algo que considera "escandaloso" y "un insulto a una familia que está sufriendo y que acaba de perder a su niña".

"Clama al cielo la desatención que ha habido a la familia y el poco tacto e interés una vez que ha pasado esto", ha añadido Sel-lam, algo que también ha secundado el tío de Naira, que se ha quejado de la tardanza del delegado del Gobierno para hablar de este tema, así como el hecho de que "no dijeran nada a la ministra de Sanidad" cuando visitó Melilla el día 25.

"Quieren tapar el caso y el caso no se va a tapar porque lo vamos a llevar adelante", ha dejado claro el tío de la niña.