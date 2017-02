CCOO exige incluir convenio campo Sevilla cláusulas garanticen cumplimiento

Sevilla, 1 feb (EFE).- CCOO de Sevilla y la patronal agraria Asaja acudirá el próximo 7 de febrero a un acto de mediación en la negociación del convenio del campo de la provincia de Sevilla, que afecta a unos 140.000 trabajadores, y en el que CCOO plantea incluir cláusulas que garanticen su cumplimento.

En un comunicado CCOO ha denunciado la "irresponsabilidad de la patronal y la Junta de Andalucía ante los casos continuados de fraude y explotación en el campo sevillano".

Para combatir estas prácticas, Comisiones Obreras ha planteado en incluir medidas dentro del nuevo convenio "que sirvan para acabar con el nivel de incumplimiento que hay con los trabajadores del campo sevillano", ya que, según este sindicato, en el 80 % de los casos el convenio colectivo del campo no se está cumpliendo.

El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, ha censurado la actitud "irresponsable" de ASAJA, que "en ningún momento asume su responsabilidad para incorporar medidas que garanticen el nivel de cumplimiento del convenio".

Además, esto se producen en un escenario en el que, según el sindicalista, "no solo se cobra menos sino que las jornadas no se cumplen y hay fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social y las peonadas".

Juan Antonio Caravaca también ha criticado la "irresponsabilidad" de la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla sobre este nivel de incumplimiento del convenio del campo.

La secretaria de Organización del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Mónica vega, ha asegurado que "las mafias están instauradas en el campo sevillano y parece ser que a los únicos que les preocupa es a los sindicatos".

Ha explicado que lo único que piden los sindicatos en el convenio del campo es que se incluyan cláusulas "contra los piratas que están viniendo desde otras comunidades a explotar a nuestros trabajadores y a hacerles competencia desleal a las empresas sevillanas".

Asimismo, ha denunciado la situación del campo en la provincia de Sevilla: "Hay fraude porque no se cotizan parte de las peonadas que se realizan y lo sabemos todos los sevillanos y lo saben la administración pública y los políticos, pero por lo visto tampoco les importa que a diario se roben de las arcas públicas un montón de dinero porque las peonadas que no se declaran no se cotizan".