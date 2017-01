Plataforma Huelva cree dimisiones son "primer paso" y espera disposición

Huelva, 31 ene (EFE).- Las plataforma 'Huelva por una sanidad digna' ha calificado hoy de "primer paso" la dimisión del viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, y espera que "ahora haya disposición para solucionar los problemas".

La portavoz del colectivo, la doctora Paloma Hergueta, ha indicado que tras esta noticia, y la de la derogación del decreto de la fusión hospitalaria en Huelva, tienen una sensación "un poco ambivalente".

Ha precisado que aunque desde la Junta de Andalucía se haya dicho que las dimisiones de Martín Blanco y Aranda han sido "un gesto de generosidad", considera que es "un primer paso que algunos de los responsables de la situación de la sanidad pública hayan dejado sus cargos".

"Hubiese sido mejor que hubieran sido cesados, porque eso hubiera representado que la Junta de Andalucía reconoce que había ese problema y no perece que sea así", ha dicho Hergueta, si bien considera que es positivo que "estén empezando a ocurrir cosas".

Quiere pensar que estas decisiones "no tengan como objetivo frenar un movimiento ciudadano sino que suponga un paso adelante y que los nuevos responsables vengan a ponerse manos a la obra a solucionar los problemas de nuestra sanidad".

Se ha referido a las palabras del portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, de que "no se había entendido el proceso de fusión que no era más que una mejora y que desandarían lo andado", y ha indicado que "vuelven para atrás pero no reconocen errores y sino no se reconocen poco se soluciona".

"Esperemos que realmente haya una disposición a solucionar la situación actual porque, de lo contrario, nosotros seguiremos en la calle", ha advertido Hergueta.