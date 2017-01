ATA critica el "miedo" del Gobierno a convocarlos a la mesa de las pensiones

Córdoba, 30 ene (EFE).- El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía, Rafael Amor, ha criticado hoy el "miedo" que a su juicio demuestra el Ministerio de Empleo al no convocar a esta asociación a la reunión de la mesa de Diálogo Social sobre pensiones.

En conferencia de prensa en Córdoba, donde ha presentado el Barómetro de los Autónomos en Andalucía, Amor ha afirmado que no entiende cómo hoy se ha convocado una mesa para hablar de las pensiones en la que está la patronal y los sindicatos, pero se "obvia a las organizaciones de autónomos".

"No tengo nada en contra del Ministerio de Empleo, pero no entendemos por qué obvia a los autónomos, no entendemos el pudor y el miedo que tiene el Gobierno para excluir a las organizaciones de autónomos en un debate tan importante", ha manifestado el líder de los trabajadores por cuenta propia andaluces.

A este respecto, ha recordado que "el régimen de autónomos tiene 3,2 millones de cotizantes y 1,2 millones de pensionistas", una cifra "bastante importante como para estar ahí".

"Y no solamente porque lo diga yo, sino porque lo dice la Ley de Seguridad Social", ha apostillado Amor, que ha añadido que "cualquier cambio circunstancial en la ley de pensiones debe tener un debate previo con las organizaciones de autónomos".

Por ello, desde la ATA esperan que el Gobierno reflexione y se convoque a las organizaciones de autónomos "para que una gran parte de la sociedad pueda expresarse sobre una cuestión tan importante como es su futuro".