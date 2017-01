Córdoba se queda sin delanteros para Lugo por sanciones a Rodri y Piovaccari

Córdoba, 30 ene (EFE).- El Córdoba no podrá contar con sus dos únicos delanteros profesionales para medirse al Lugo el próximo sábado, pues la pasada jornada tanto Rodrigo Ríos 'Rodri' como el italiano Federico Piovaccari vieron sendas cartulinas amarillas ante el UCAM Murcia (1-1) que les acarrearán un partido de suspensión.

Rodri, máximo goleador cordobesista con 8 tantos, acumula ya diez tarjetas, por lo que cumplirá su segundo ciclo sancionable, mientras que el transalpino recibió su quinta amarilla de la temporada.

Además de los arietes, tampoco podrá jugar en el Anxo Carro de Lugo el centrocampista Edu Ramos, que fue expulsado con roja directa a cuatro minutos del final por protestar con una descalificación al colegiado de la contienda tras hacer una falta.

"En el minuto 86, el jugador (17) Ramos Gómez, Eduardo fue expulsado por el siguiente motivo: protestar una de mis decisiones dirigiéndose a mí en los siguientes términos: 'Vete a tomar por el culo, vete a tomar por el culo'", especificó el árbitro asturiano Víctor Areces Franco en el acta del partido.

Como consecuencia de su expulsión, el jugador malagueño pidió este lunes "perdón", a través de su cuenta en la red social Twitter, "tanto a la afición como a todos" sus compañeros y al "cuerpo técnico".

"No quería ofender al árbitro, me di la vuelta y me enfado conmigo mismo. Es un momento de mucha tensión e impotencia. Me podréis criticar por muchas cosas, pero jamás por falta de compromiso, porque siempre quiero ayudar a mi equipo y jamás borrarme. Siempre quiero estar en las buenas, pero más si cabe en las malas", dijo Edu Ramos.

Ante esas bajas, el técnico blanquiverde, Luis Carrión, tendrá que buscar en el filial un sustituto para la punta de ataque, además de utilizar a un nuevo pivote defensivo, después de que Edu Ramos haya sido titular en sus ocho partidos desde que se hizo cargo del equipo.