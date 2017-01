Ceuta quiere ampliar convenio de salud bucodental para colectivos vulnerables

Ceuta, 30 ene (EFE).- La consejera de Sanidad de Ceuta, Adela Nieto (PP), ha avanzado hoy en el pleno de la Asamblea una ampliación del convenio de 2016 entre Ceuta y la Fundación Odontología Social Luis Seiquer para atender la salud bucodental de medio centenar de menores de familias en situación vulnerable.

La consejera ha explicado que, debido a los buenos resultados de esta actuación, la Consejería de Sanidad se ha planteado ampliar los objetivos del convenio, de forma que puedan ser otros colectivos, igualmente en situación de exclusión social, los que se beneficien de las acciones solidarias de los odontólogos e higienistas dentales que colaboran con la fundación sevillana.

El convenio se ejecutó el pasado octubre bajo la denominación de 'Una sonrisa para un niño ceutí' y concluyó con la aplicación de 217 tratamientos integrales para 50 menores, de ellos 150 conservadores (empastes y aplicaciones de flúor) y 67 extracciones de piezas dentales.

Por otra parte, la consejera ha dado cuenta de los últimos datos referidos al programa de alojamiento alternativo, al que la Ciudad destinó en 2016 casi 1,7 millones de euros para atender una media de 468 familias al mes.

Solo en enero de 2017, el gasto en el programa ha sido superior a los 122.000 euros para 377 familias.

Ha subrayado que este programa no solo atiende a familias en situación de extrema necesidad sino que también tienen cabida otras situaciones excepcionales, que si bien no están contempladas específicamente, se atienden por su urgencia o gravedad, y ha puesto en valor el reglamento del programa y que no tiene por qué estar sujeto a revisión al cubrir en la actualidad todos aquellos casos o situaciones que así se determinen.