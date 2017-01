EFE-ANDALUCÍA -16:00

Sevilla (EFE).- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y los dirigentes sindicales y de la patronal han firmado el pacto andaluz por la industria, que movilizará una inversión pública y privada de unos 8.000 millones en el horizonte del año 2020 con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial de Andalucía.

ARMONIZACIÓN FISCAL

Díaz: Debate sobre armonización fiscal forma parte de estrategia de posverdad

Sevilla (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha sostenido hoy que el debate sobre la armonización fiscal forma parte de la "estrategia de comunicación de la posverdad" en el sentido de manipular o convertir en verdad algo aunque no lo sea.

TERRORISMO ETA

Zoido asegura que el PP no cambiará su política penitenciaria respecto a ETA

Sevilla (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que el PP no cambiará su política penitenciaria y ha defendido que para que la "derrota" de ETA sea real "no caben ni chantajes ni concesiones" porque considera que "no hay más camino para los terroristas que su disolución y la entrega de las armas".

PSOE CONGRESO

El PSOE-A pide a Pedro Sánchez que no "engañe" y aboga por un debate "limpio"

Sevilla (EFE).- El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha abogado hoy por un debate "limpio" ante el proceso de primarias y, tras asegurar que esta federación "respeta" la candidatura anunciada por Pedro Sánchez a la Secretaria General, le ha pedido que no "engañe" a los militantes.

SANIDAD PROTESTAS

Podemos pide a Díaz que cese la "hostilidad" contra los que protestan

Sevilla (EFE).- Podemos Andalucía ha instado hoy a la presidenta andaluza, Susana Díaz, a que cese la "hostilidad" contra la gente que reclama mejoras en el sistema sanitario de la comunidad y le ha pedido que "en lugar de levantar muros contra" los ciudadanos "tienda puentes y busque alternativas".

SANIDAD PROTESTAS

C's pedirá dimisiones si la Junta no devuelve la normalidad a la sanidad

Sevilla (EFE).- La diputada y portavoz de Ciudadanos (C's) en Salud, Isabel Albás, ha advertido hoy al Gobierno andaluz de que exigirá dimisiones si no pone en marcha medidas en un tiempo razonable que "devuelvan" la normalidad a las sanidad andaluza, y ha asegurado que el PSOE "no le marca el paso" a su partido.

TRIBUNALES ALONSO

Exconsejero Alonso dice que firmó nombramientos porque no venían con "alerta"

Granada (EFE).- El exconsejero andaluz de Educación, Cultura y Deportes, Luciano Alonso, ha defendido los nombramientos por los que está acusado de prevaricación y ha reiterado que firmó las órdenes porque venían "sin alerta" y porque eran de personal eventual de libre designación.

TRIBUNALES MARBELLA

Suspenden juicio contra Roca y Julián Muñoz por incomparecencia de abogado

Málaga (EFE).- La incomparecencia del abogado del exalcalde de Marbella Julián Muñoz, Eduardo Zuleta, ha obligado a suspender el juicio que se iba a celebrar hoy contra el exregidor y el exasesor urbanístico del Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca, por malversación de caudales y prevaricación.

MUNDO MÁGICO

Acusados de la estafa de Mundo Mágico alegan que no recuerdan los hechos

Madrid (EFE).- Antonio González Moral, acusado junto con Paul Alexander van Zill de un delito de estafa continuada con la agencia de viajes Mundo Mágico, ha relatado hoy en la primera sesión del juicio que no recuerda bien los hechos, que datan del año 2003, y que muchos clientes sí que disfrutaron de los servicios ofertados.

SUCESOS INMIGRACIÓN

Barbate pide poner fin a políticas migratorias que no evitan muertes Estrecho

Barbate (Cádiz) (EFE).- El pueblo de Barbate, en cuya costa fue hallado el cadáver de un niño subsahariano de 6 años que viajaba en una patera, ha celebrado hoy una concentración de repulsa en la que ha reclamado el cambio de las políticas migratorias para que hechos como este no se repitan.

MENOR INMIGRANTE

Investigan si cuerpo aparecido en Barbate es de niño reclamado en el Congo

Cádiz (EFE).- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha revelado que el cuerpo del niño hallado este viernes en una playa de Barbate (Cádiz) puede pertenecer a Samuel, hijo de Verónica, también desaparecida, procedente del Congo, "víctimas de las consecuencias de un conflicto armado".

NATURALEZA LINCE

Población lince en Península Ibérica llega a 475 ejemplares, 389 en Andalucía

Huelva (EFE).- La población de lince ibérico en la Península Ibérica ha llegado a los 475 ejemplares en 2016, de los que 389 han sido censados en la comunidad autónoma andaluza, según el censo provisional realizado por los técnicos del proyecto Life+IBERLINCE.

NATURALEZA DOÑANA

Defensor abre actuación para conocer entidad real de riesgos acechan Doñana

Huelva (EFE).- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una actuación de oficio para conocer la "entidad real" de los riesgos que acechan al Espacio Natural de Doñana y, en su caso, proponer medidas para garantizar su conservación y ofrecer una información transparente a la ciudadanía sobre su situación.

ECONOMÍA AUTÓNOMOS

El 74 % de autónomos andaluces cree que situación económica mejorará en 2017

Córdoba (EFE).- El 74,5 por ciento de los trabajadores autónomos andaluces considera que la situación económica del país ha mejorado a lo largo del año y que continuará mejorando en 2017, según se desprende del barómetro que ha dado a conocer hoy la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía.

SANIDAD PROTESTAS

Sindicatos deciden no acudir a reunión con gerencia hospitalaria de Granada

Granada (EFE).- Los sindicatos UGT, CCOO, Satse y CSIF han decidido no acudir hoy a la reunión con la gerente del complejo hospitalario de Granada, Cristina López, a la que habían sido convocados tras dar por rotas la semana pasada las negociaciones con la Junta sobre la reorganización sanitaria en esta ciudad.

COMEDORES HUELGA

Comienza huelga de 4 días en 32 comedores escolares de Sevilla por impagos

Sevilla (EFE).- Un total de 225 trabajadores de 32 comedores escolares de la provincia de Sevilla secundan desde hoy una huelga de cuatro días en protesta por los impagos de sus nóminas, de los que la empresa a la que pertenecen, Aramark, no se hace cargo tras la subrogación del servicio.

ARTE JAPONÉS

El Thyssen de Málaga abre una ventana al arte japonés que impactó a Occidente

Málaga (EFE).- El Museo Carmen Thyssen de Málaga abre con su nueva exposición temporal una ventana que ofrece una mirada sobre el arte japonés que, cuando empezó a ser conocido en Occidente, supuso un choque de culturas y llegó a influir a las principales corrientes europeas de finales del siglo XIX y principios del XX.