Jeebli, un joven musulmán que utiliza rap para combatir racismo y xenofobia

Ceuta, 29 ene (EFE).- El rapero Jeebli, un marroquí afincado en España desde hace más de quince años, ha encontrado en este tipo de música una buena "catapulta" para dedicar sus letras de denuncia contra la xenofobia, contándose por miles la reproducción de sus vídeos en las redes sociales.

Abdechafi El Khayat (Chaouen, Marruecos, 1993) ha utilizado internet para hacer virales sus vídeos de denuncia contra el racismo: "muchos se sienten identificados con mis vídeos y siempre haré canciones pensando en los demás y en el rap lo principal es la letra", ha manifestado en una entrevista con EFE.

Su vídeo "No al racismo", donde denuncia todas las formas de discriminación por razones culturales, lo ha lanzado a ser muy reconocido en canales como Youtube, Facebook o Instagram, donde cuenta con miles de seguidores.

"Te ayuda a seguir adelante, he recibido mensajes de muchas personas, que me han encantado y eso me ha ayudado a seguir adelante", ha dicho.

Lamenta que muchas veces se asocie a los musulmanes con el terrorismo yihadista. "Desde hace años se relaciona una cosa con la otra cuando en verdad no tiene nada que ver, de ahí que todos los jóvenes en general tenemos mucho trabajo por delante para demostrar que eso no es así y hacer cosas para que cambien la mentalidad".

El rapero visitó anoche por primera vez Ceuta para participar en un concierto benéfico para ayudar a los palestinos afectados por el conflicto con Israel.

"Escribo lo que veo, todo lo memorizo y cuando tengo un momento de inspiración trato de plasmarlo todo en un papel. No podemos quedarnos de brazos cruzados sino dar el ejemplo que predica nuestra religión", ha puntualizado el joven.

El rapero, afincado en Barcelona desde que tenía ocho años, no esperaba tener tanta aceptación y ha declarado: "me está yendo genial, tengo el cariño de la gente, yo cuando escribía siempre he pensado que no debía quedarse escondido y ahora lo expreso, lo que se hace con sentimiento siempre gusta".

Jeebli defiende este género musical ya que "es expresar lo que sientes, es una música donde escribes lo que vives, de hecho yo escribía antes de empezar a cantar, y es una música que te permite ser portavoz de denuncias sociales".

Respecto al rap en España ha dicho que "hay de todo, algunos que predican el rap conciencia, es decir, soltar lo que piensan, pero otros hacen música más comercial, pero cada uno dentro de su estilo. Hay gente que se tapa los oídos porque no les interesa bastante esta música, quizás porque es muy real. Otros prefieren lo que vende o lo que va a la moda".

El rapero musulmán ha reconocido a Efe que tiene en mente varios proyectos, "pero a veces me falta tiempo porque trabajo y estudio al mismo tiempo, aunque sí puedo adelantar que estoy preparando cosas que saldrán muy pronto con nuevos temas sociales, historias y mucho arte".

Lo de grabar un disco es algo un poco más lejano pero que no descarta; "me encantaría y lo tengo en mente pero me falta un poco de tiempo, aunque esto se ha convertido en un 'hobby' pero a lo grande. Ahora mismo hay temas para dar y regalar".

Sobre el concierto benéfico ofrecido en Ceuta ha añadido que "estoy muy contento del recibimiento que he recibido, el concierto ha ido mejor de lo que me esperaba, es una buena forma de ayudar a los refugiados y tenía una deuda porque me pedían venir a través de las redes sociales".