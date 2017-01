Quique S. Flores: "El Sevilla es imprevisible"

Sant Adrià de Besòs , 28 ene .- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha apuntado que el Sevilla, rival este domingo en Cornellà-El Prat, es "un equipo imprevisible desde el momento en el que plantea dos sistemas diferentes y los puede cambiar en el mismo partido", con lo que "desorganiza a los contrarios".

El preparador blanquiazul ha aclarado, de todos modos, que más allá del dibujo táctico 3-4-2-1 o 4-2-3-1 que usen los andaluces, su equipo mantendrá una misma filosofía.

"No variará dónde ejercemos nuestra defensa, pero si el modo en qué lo hacemos. Además, ellos tienen una gran libertad de ataque", ha dicho.

Quique Sánchez Flores ha augurado que este encuentro marcará el nivel competitivo del Espanyol, ya que "el Sevilla tiene gen ganador".

Para lograr esto, ha explicado el entrenador, es necesaria una estructura de club sólida, desde los despachos hasta el banquillo. "Eso no se hace en poco tiempo", ha apuntado.

Cuestionado por si el partido de la primera vuelta contra el Sevilla puede servir de referencia (6-4), el madrileño ha insistido en que el guión será diferente.

"Aspiramos a hacer un encuentro totalmente distinto. El Sevilla se parece bastante, nosotros hemos cambiado", ha analizado el técnico.

Por otra parte, el entrenador se ha referido al futuro del delantero ecuatoriano Felipe Caicedo, que podría salir del club en este mercado de enero: "Llegó como jugador franquicia, pero este equipo no ha ido alrededor de Caicedo y la adaptación cuesta. No tenemos ninguna duda de su valor y por eso no nos extraña recibir ofertas".

El preparador madrileño ha mantenido que, en base a su sentido común, "los jugadores quieren ser felices, a partir de ahí no depende de mí la decisión".

Caicedo, ha explicado Flores, se ha ejercitado hoy con el grupo, mostrando una mejoría en su proceso vírico. "No hay ninguna alteración", ha dicho.