Pedro Sánchez anuncia que se presentará a las primarias para liderar el PSOE

Dos Hermanas , 28 ene .- El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha anunciado hoy que se presentará a las primarias para volver a liderar el partido, con una candidatura "de la militancia" con la que pretende "recuperar" al PSOE, por lo que competirá con el exlehendakari Patxi López.

En un acto con militantes que ha reunido en Dos Hermanas (Sevilla) a más de 1.500 simpatizantes, según la organización, Sánchez ha dicho que "será un orgullo" liderar la "causa" de los militantes para dar una "lección de libertad y autonomía política".

Sánchez ha aprovechado para hacer el anuncio al inicio de su ronda de visitas por las distintas agrupaciones del partido para "escuchar" a la militancia, para lo que ha elegido la provincia de Sevilla, feudo de la presidenta andaluza, Susana Díaz, pero la localidad de Dos Hermanas, cuyo alcalde, Francisco Toscano, le ha dado su apoyo explícito en numerosas ocasiones.

"Quiero anunciar que seré vuestro candidato a la Secretaría General", ha dicho a los simpatizantes Sánchez, quien entiende que ya ha demostrado que no es un político "que se esconda" ni que ande "con eufemismos para evitar lo que se quiere decir".

Ha opinado que ahora es "momento de comprometerse" y él tiene "más experiencia y más ganas que nunca".

Sánchez se ha mostrado convencido de que "quienes apoyan a la gestora" también presentarán su candidatura, algo que ha dicho que respeta, por lo que espera el mismo respeto para su decisión.

Ha asegurado que su "silencio" de estos meses, después de su dimisión, le ha ayudado para "observar y reflexionar" sobre lo mejor del PSOE y para "escuchar" a la militancia, razones que le han llevado a tomar esta decisión.

Ha pedido a los militantes que consigan una "rotunda mayoría", que sean "activistas" y ninguno "se quede en casa", porque considera que en mayo "solamente hay dos opciones", la de votar por un PSOE "coherente, creíble, de izquierdas, que se reconoce en el 'no es no' a Rajoy, plural y abierto", o la votar a quien se abstuvo ante el PP "y dejó al socialismo español en tierra de nadie".

"Llegó la hora de que con nuestro voto digamos alto y claro que la militancia es la máxima autoridad", ha sentenciado.

Sánchez, que ha erigido como protagonistas de todos los logros sociales del PSOE a sus militantes, ha indicado que las primarias van a ser "un plebiscito" con el objetivo de unir al PSOE "para luego unir más a la izquierda y derrotar a la derecha".

"A todos aquellos que proclaman que en el PSOE está todo decidido, que el liderazgo se tiene que resolver a la vieja usanza, por arriba y sin votación, con candidatura única, le decimos hoy en Dos Hermanas que va a ser que no", ha manifestado.

Ha criticado la decisión de la gestora de abstenerse en la investidura de Rajoy, y ha defendido que no se apoyen los presupuestos y que "no debilite los lazos de hermandad" con el PSC porque "no puede ni debe negarle el derecho a votar" ni obligar a que tengan que "rogarlo".

"Desde Sevilla le mandamos un abrazo a los compañeros del PSC, a partir de junio recuperarán su derecho a participar en las decisiones y en la vida orgánica del partido, con voz y voto, sin necesidad de rogar nada", ha agregado.

Ha admitido que la "aventura" que emprenden no va a ser fácil porque recibirá "duras críticas", con "poderes que desean un PSOE subalterno a la derecha", pero ha cuestionado "cuándo lo han tenido fácil los socialistas" y ha asegurado que "nadie" podrá callar a los militantes porque son "la fuerza del nuevo socialismo".

Sánchez ha estado arropado en el acto -que se trasladó de un auditorio a los jardines exteriores por la afluencia de público- por Toscano; por el diputado y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza; por las diputadas Zaida Cantera, Luz Martínez Seijo y Adriana Lastra; por el secretario general del PSOE de Valencia, José Luis Ábalos y por el exdirigente de Izquierda Socialista José Antonio Pérez Tapias, entre otros.

Unos quince autobuses han llegado desde diferentes puntos de España a Dos Hermanas para apoyar a Sánchez.

Por su parte, Francisco Toscano había pedido previamente a Sánchez que se pusiera "al frente del carro" porque ha asegurado que las personas "honestas y honradas" del partido le van a seguir.

Ha calificado la decisión de ir a las primarias como "el gran acto de generosidad" de su vida respondiendo a la militancia y ha afirmado que Sánchez "resurge de su sacrificio, del empuje de los militantes, ahora es más líder que hace cuatro años".