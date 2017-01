El Barça, obligado a seguir la estela del líder ante Betis que busca sorpresa

Sevilla/Barcelona, 28 ene (EFE).- El Barcelona visita este domingo el Benito Villamarín con la obligación de ganar para seguir la estela del líder, el Real Madrid, del que le separan dos puntos, ante un Real Betis que buscará la sorpresa para alejarse aún más de abajo y mirar hacia otros objetivos que no sólo sean la permanencia.

Los verdiblancos, decimocuartos con 22 puntos, están a la misma distancia -9 puntos- de los puestos de descenso que de la zona europea y están ilusionados con plantar cara a un Barcelona que llega a Sevilla después de cinco victorias seguidas -dos en LaLiga y tres en la Copa-, y de pasar a las semifinales del torneo copero.

El equipo bético de Víctor Sánchez, muy irregular en lo que va de temporada, confía en aprovechar la mayor fortaleza exhibida en casa, donde lleva seis encuentros sin perder, con cuatro triunfos -uno de ellos en Copa- y dos empates, justo desde que el técnico madrileño llegó al banquillo bético para sustituir al uruguayo Gustavo Poyet.

Aún así, en el Betis, que ha mejorado, sobre todo en defensa, con la llegada de Víctor porque en ataque sigue algo atascado, saben de la tremenda dificultad que supone la visita del Barça, lo que se une a un cierto bajón en las dos últimas jornadas de los andaluces tras perder 1-0 en el Calderón y empatar 0-0 en casa con el Sporting.

Su técnico tiene muchas bajas para intentar plantear batalla al todopoderoso conjunto azulgrana, al estar lesionados el defensa José Carlos, los centrocampistas Joaquín, el serbio Brasanac, el francés Jonas Martin y el chileno Felipe Gutiérrez, más el delantero paraguayo Tonny Sanabria.

En cambio, recupera al central argelino Mandi, tras haber vuelto de la Copa de África, y ha citado a sus últimos fichajes: el zaguero rumano Alin Tosca, ex del Steaua, y el medio cedido por la Real Sociedad Rubén Pardo, que se perfila como titular junto al holandés Donk y el brasileño Petros; aunque como opción más ofensiva podría prescindir de uno de ellos y poner arriba a Álex Alegría con Rubén Castro.

El Barcelona, flamante semifinalista de la Copa del Rey y que acumula cinco victorias consecutivas en las diferentes competiciones, necesita confirmar mañana en el Benito Villamarín, su buen momento para seguir presionando a Real Madrid y Sevilla.

Los de Luis Enrique Martínez se mantienen invictos en el campo del Betis desde 2009, desde entonces ha acumulado dos empates y tres victorias en las tres últimas visitas.

En el balance histórico, el Barcelona también sale ganando, ya que de los 50 partidos disputados en Liga en el feudo de los verdiblancos, los azulgrana han ganado 21, han empatado 13 y han perdido 16 (82 goles a favor y 62 en contra).

El Barça está en un buen momento, desde la derrota copera en San Mamés y el posterior empate en Villarreal (1-1), los de Luis Enrique han acumulado cinco victorias consecutivas. Ganaron al Athletic Club en la vuelta de octavos (3-1), a la Real en los dos partidos de cuartos (0-1 y 5-2), y ha resuelto con eficacia los dos últimos partidos ligueros: 5-0 ante Las Palmas y 0-4 en Eibar.

Las principales dudas en el once titular que puede presentar Luis Enrique son dos: la posición del lateral derecho y quién será el mediocentro titular.

Y es que Sergi Roberto, habitual en la banda derecha como lateral, sufrió un problema físico ante la Real Sociedad y tuvo que ser sustituido por Aleix Vidal. Este último, cuestionado desde inicio de temporada, ha ido ganándose minutos en los últimos partidos y podría ser la gran sorpresa en el once titular.

La otra duda es en la posición de mediocentro. Ante los donostiarras, Luis Enrique decidió poner en juego a Javier Mascherano, que ofrece un perfil conservador, aunque frente al Betis podría decidirse por Ivan Rakitic, que últimamente no cuenta para el técnico asturiano.

Si juega el croata de salida, Mascherano será el acompañante de Piqué. Si por el contrario, el argentino es el elegido para la posición de cuatro, Umtiti jugaría con Piqué.

En el resto de posiciones no hay tantas dudas. Volverá Ter Stegen a la portería, continuarán Piqué y Alba en la defensa y el tridente (Messi, Suárez, Neymar) será el fiel de la balanza barcelonista.

En la media, un Denis Suárez en estado de gracia tiene todos los números para jugar en la media acompañado seguramente por el portugués André Gomes.

Los azulgrana se entrenarán esta tarde (16:30 horas) y antes de viajar a Sevilla (19:00) se conocerá la lista de convocados. El partido se juega mañana al mediodía.

- Alineaciones probables

Betis: Adán; Piccini, Pezzella, Mandi, Bruno o Tosca, Durmisi; Petros, Donk, Rubén Pardo; Dani Ceballos, Rubén Castro.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto o Aleix Vidal; Piqué, Mascherano o Umtiti, Alba; Rakitic o Mascherano, Denis Suárez, André Gomes; Messi, Suárez, Neymar.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (C. Las Palmas).

Estadio: Benito Villamarín.

Horario: 12.00 hora local (11.00 GMT).

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Betis (14º. 22 puntos). Barcelona (3º. 41 puntos).

La clave: La intensidad con la que salga el Betis para neutralizar el peligro de un equipo muy ofensivo como el Barcelona y la concentración defensiva de los de Luis Enrique para evitar despistes atrás y las aproximaciones locales a la contra.

El dato: El Barcelona, con 9 victorias y 2 empates, no ha perdido en su once últimos partidos con el Betis, tanto en casa como fuera, y no cae contra los verdiblancos desde temporada 2007-08 (3-2).

La frase: Víctor Sánchez, entrenador del Betis: "Ni la afición ni nosotros tenemos miedo a ningún rival".

El entorno: Se espera una gran entrada en el Benito Villamarín, donde se puede registrar un lleno absoluto y la afición local animará sin cesar a su equipo a pesar de su irregular trayectoria.

--------------------------------------------