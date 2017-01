Rafael Gómez defiende su "honradez" y asegura que no tiene "ánimo de lucro"

Córdoba, 27 ene (EFE).- El empresario cordobés Rafael Gómez "Sandokán", acusado de defraudar junto a sus cuatro hijos hasta 53 millones de euros mediante la evasión de impuestos en sus negocios inmobiliarios, ha manifestado hoy en su alegato de defensa que son una familia "honrada y sin ánimo de lucro".

En la última sesión del juicio que se sigue contra el constructor, el principal acusado ha explicado ante el juez que comenzó trabajando como platero y ganando 500 pesetas hasta que le compró las herramientas a su jefe y comenzó un negocio joyero que situó "en el número uno de toda España".

Esto lo movió a comprar unos huertos en Córdoba para construir viviendas de VPO, porque quería "hacer proyectos ilusionantes a buenos precios para los compradores", con todo y con ello, asegurando que es "analfabeto" y ha argumentado: "no sé ni escribir mi nombre ni mis apellidos".

"Contrato a los mejores en mis empresas para que me lleven las cosas" y "ni yo ni mis hijos le hemos dicho al personal de la oficina cómo tienen que hacer su trabajo", ha explicado.

Su única obsesión era "dejar un sello personal para la posteridad", ha dicho al plenario su esposa, que aunque no está acusada de defraudar a Hacienda sí que pesa sobre ella ser beneficiaria de los beneficios fiscales que pudieran tener las empresas familiares durante cuatro ejercicios empresariales.

Los abogados de los hijos, que han intervenido hoy, han pedido la libre absolución de los mismos por entender que, a pesar de ser miembros de pleno derecho de los consejos de administración de las empresas familiares, "no tenían ninguna responsabilidad" ni intención de desarrollar una "conducta defraudatoria".

Han argumentado los letrados que precisamente para ejercer sus deberes de contribuyentes, tanto como personas físicas como de sus sociedades, delegaban estas cuestiones en su departamento contable y en asesores externos que validaban los resultados.

A lo sumo, los abogados han reconocido la existencia de hechos que pudieran ser sancionados por la vía administrativa, "de lo que ya hay actas por parte de la Agencia Tributaria", sin embargo han negado "ocultación" ni "aplicación incorrecta de la norma tributaria" dado que los hijos no se encargaban de la documentación del pago de sus impuestos.

En su turno de palabra, las defensas han acusado a los inspectores de Hacienda que realizaron hasta 22 ajustes contables en los impuestos de las sociedades, patrimoniales y personales de la familia de no gozar de imparcialidad debido al "corporativismo presente en los funcionarios".

Es más, uno de los letrados ha concluido que es "evidente" que no existía ánimo defraudatorio dado que "solo hay ajustes de tres de las empresas del grupo y en periodos muy concretos", "de no querer pagar impuestos no se habrían pagado en ninguna de las empresas".

Los letrados, que han pedido la libre absolución de sus defendidos, también ha criticado las conclusiones del propio Ministerio Fiscal que comparó el caso con la condena al jugador de fútbol Lionel Messi porque, "en el caso que nos ocupa los ajustes de los inspectores de Hacienda son discutibles".

Consideran que durante las dos semanas de plenario, "en absoluto ha quedado acreditada la participación ni directa ni indirecta" de los hijos de Gómez en los delitos de los que se les acusa pero, en caso de ser condenados, las defensas han solicitado la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.

El Ministerio Público ha mantenido su acusación de que las empresas constructoras de Gómez, Grupo Inversor Arenal 2000, Arenal 2000 y Arenal 2001, podrían haber cometido un impago de hasta 53 millones de euros en operaciones de compra venta de inmuebles, dotaciones, provisiones y exenciones fiscales de sus administradores.

Acusa a Gómez de hasta 11 delitos contra la Hacienda Pública y pide para él hasta 40 años de cárcel y para sus hijos penas que alcanzan los 18 años y 3 meses de prisión por considerar su participación en 7 delitos del mismo tipo.