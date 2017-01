Presidente Telefónica aboga por Constitución digital para proteger los datos

Sevilla, 27 ene (EFE).- El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha abogado hoy por una Constitución digital por que los datos son el "petróleo" de este siglo y deben estar "sometidos a la soberanía de los países y de los individuos".

Esta reflexión la expuso hoy el presidente de Telefónica en la Universidad Pablo de Olavide, donde participó en la mesa redonda "Dirigir una empresa: una carrera de valores", en la que estuvo acompañado por Rosauro Varo, presidente GAT Inversiones, y por el profesor y director del máster universitario en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo de Olavide, Enrique Jiménez.

Álvarez-Pallete destacó la velocidad de la transformación tecnológica que ha pasado en poco tiempo de la sociedad de internet a la sociedad de los datos, y el tráfico de datos móviles, sobre todo de vídeo, crece exponencialmente, al igual que el volumen de información que circula por las redes y las plataformas digitales tienen un impacto instantáneo y masivo que mueve a la opinión pública.

Esto ha llevado a que el desarrollo de las sociedades se mida por la capacidad de consumir información y, además de exigir un gran despliegue de red para acelerar el ritmo de difusión de los datos, conlleva unas reglas de juego desconocidas.

En este contexto, han surgido nuevos modelos de negocios "impensables" no hace muchos años como Facebook, Uber y Alibaba, que son un ejemplo de lo que ha denominado "economía de las plataformas" que consiste en que una empresa de taxis como es Uber que no tiene ningún coche y mueve más que los taxis de Nueva York.

"Todos los modelos de negocio están en cuestión y el que no se digitaliza tiene un problema de supervivencia", ha sostenido el presidente de Telefónica, quien ha apuntado que el debate ahora no es digitalización o no si el ritmo al que se lleva a cabo.

En 1955 las empresas tenían una vida media de unos 61 años, y en 2015 esa cifra se había reducido a 17 años, ha apuntado.

En su opinión, el auge de la sociedad de los datos debe ir acompañado de unas reglas y unos valores para garantizar la seguridad y la privacidad, algo que hasta ahora no se hace porque es un terreno desconocido y no hay nada escrito.

A la pregunta de "quién es el dueño de mis datos", ha respondido que la soberanía digital es de los individuos y de los países y, por ello, ha considerado necesario contar con una "Constitución digital" que garantice este derecho.

De hecho, ha pronosticado que harán falta muchos nuevos profesionales de todo tipo relacionados con el ámbito digital como abogados digitales y arquitectos digitales, entre otros.

Ha asegurado que España está preparada para competir en esta era digital porque es líder en el mundo en infraestructuras tecnológicas -es el país europeo con más fibra- y también posee el talento, por lo que "no se puede quedar fuera de este desarrollo" tecnológico.

También Andalucía es líder en la UE en infraestructuras tecnológicas, según el presidente de Telefónica, que ha destacado que esta empresa ha invertido en la región 1.000 millones en los últimos años y aporta al PIB un 2,2 %, además de ofrecer un 50 % de cobertura en fibra y un 95 % en tecnología 4G.

El empresario sevillano Rosauro Varo puso de relieve el potencial de desarrollo de lo que se denomina el internet de las cosas a través de aplicaciones que ayuden a facilitar la vida de los ciudadanos, y animó a los universitarios a emprender y a no tener miedo al fracaso.