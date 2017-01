Víctor Díaz: "Haber venido a Leganés prácticamente me cambió la vida"

Madrid, 26 ene (EFE).- Han transcurrido ya unos meses desde que Víctor Díaz (Sevilla, 1988) hiciera historia convirtiéndose en el autor del primer gol del Leganés en la máxima categoría del fútbol español. El lateral, como sucediera el pasado curso, sigue siendo indiscutible en el equipo que ha marcado un antes y un después en su carrera.

P- Ha pasado ya una vuelta desde que marcase ese gol que en el club no se va a olvidar. ¿Cómo cree que ha sido la actuación del Leganés desde entonces?

R- Creo que ha sido bastante buena. Obviamente es nuestra primera temporada, nos hemos estado acoplando un poco a todo. Yo creo que la segunda vuelta será mucho mejor que la primera.

P- Han sido muchos partidos, muchos rivales. ¿Con qué momento se queda de lo vivido hasta ahora?

R- De lo mejor con lo que me quedo es el primer partido, una vez que entramos al vestuario. Era la satisfacción y la alegría por debutar en Primera en el primer partido del Leganés en la categoría y haberlo ganado. Esa sensación es difícil que se vuelva a repetir.

P- ¿Y qué jugador de los que ha tenido cómo rival le ha sorprendido más?

R- Obviamente cuando te enfrentas contra los mejores, son muy buenos. Si tuviese que quedarme con alguno me quedaría con Filipe Luis. Creo que hasta ahora ha sido el futbolista que más me ha sorprendido.

P- ¿Qué espera del Celta este sábado?

R- Es un gran equipo, tiene grandes jugadores, a la cabeza de todos Iago Aspas. Esperamos un equipo físicamente muy fuerte, que hace que todo el partido sea unos contra unos. Tenemos que ser muy fuertes en eso porque si no, no podemos ganar.

P- Aún quedan bastantes días pero... ¿ronda por sus cabezas el trascendental choque ante el Sporting?

R- Ahora mismo no pensamos en eso. Sabemos que a principio de la segunda vuelta vienen partidos muy importantes, sobre todo los que tenemos en casa. Pero vamos poquito a poco. Está claro que será un partido importante e intentaremos llegar en las mejores condiciones posibles pero ahora mismo el único rival que tenemos en la cabeza es el Celta porque si no estaríamos haciendo el tonto.

P- Se habla de que hay problemas para traer a algunos hombres en el mercado de invierno. ¿Qué le diría a un compañero de profesión para animarle a que acepte una oferta del Leganés?

R- Igual eso me pasó a mi. A priori, por ejemplo ahora en Primera, el Leganés no es el equipo más llamativo pero creo que simplemente hay que ver el trabajo que lleva haciendo el equipo todo el año.

A lo mejor el Leganés no tiene el nombre de otros pero ver cómo se trabaja, la gente que hay aquí, la afición y todo lo que mueve al club es más que suficiente para venir. A la gente le cuesta pero cuando viene se queda un poco alucinada con cómo funciona esto.

P- Es uno de los jugadores de la plantilla con más minutos. ¿Cómo valora la confianza que tiene en usted Asier Garitano?

R- Estoy muy agradecido. Una de las razones por las que yo viene aquí fue por él, me llamó para que viniese. Siempre estaré eternamente agradecido. El haber venido aquí prácticamente me cambió la vida. Venía de estar en el Recreativo en una situación muy complicada. Vine a Leganés y fue una apuesta que me salió bien. Tuve que perdonar dinero pero a día de hoy es la mejor inversión de mi vida. Mucha de esa culpa la tiene Asier.

P- ¿Cómo es trabajar con él?

R- Es muy metódico. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer, tiene un don para la lectura de los partidos. Sabe perfectamente lo que le puede pedir al equipo e individualmente. En mucha parte del éxito, la culpa la tiene él.

Intentamos hacer lo que él nos pide. Después cada uno tiene los matices individuales pero lo principal de todo es seguir sus instrucciones. El noventa y nueve por ciento de las veces no se equivoca.