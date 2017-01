Tabak desea recuperar ante el Tenerife la "mentalidad para competir"

Sevilla, 26 ene (EFE).- El entrenador del Real Betis Energía Plus, el croata Zan Tabak, destacó este jueves que espera, en el partido del sábado en Sevilla ante el Iberostar Tenerife, "volver a jugar como antes de las derrotas ante Andorra y Manresa", encuentros que su equipo no encaró "con mentalidad para competir".

Tabak, en una comparecencia ante los periodistas, lamentado los malos inicios en esos dos partidos ya explicó que "tener que remontar es un gasto mental y físico", por lo que instó a sus jugadores a "ser contundentes" para "no tener altibajos tan grandes", ya que consideró que el Betis dio "un paso atrás en las dos últimas jornadas".

"Le pido a mi equipo que defienda porque jugando a muchos puntos nos quedamos cortos. Hay que buscar un buen balance entre ataque y defensa. El secreto no es la táctica, el secreto es la preparación mental. Es muy difícil mantener el nivel de hace un mes. Para eso, todo el mundo tiene que estar a tope", agregó.

El técnico bético advirtió que el Iberostar Tenerife "anota muy fácil", de modo que se ve obligado a "ajustar los errores" porque el rival, además, posee "una plantilla larga" a la que "las lesiones no le afectan".

Tabak no cree que "que haya relajación por estar ya con siete victorias", pues hasta que la permanencia no esté asegurada "nadie se puede relajar", por eso instó a "trabajar tácticamente" para contrarrestar a "los rivales que se han adaptado" a las virtudes del Betis Energía Plus.