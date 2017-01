Un portugués recorre 85.000 kilómetros en bicicleta durante catorce años

Ceuta, 26 ene (EFE).- Se llama Adelino Manuel Lopes Ferreira, es un portugués de 58 años que va camino de cumplir catorce años dando la vuelta al mundo en su bicicleta. Este aventurero ya ha completado unos 85.000 kilómetros y su intención es continuar esta aventura "hasta que la salud me acompañe".

Adelino Manuel Lopes, natural de Setúbal, inició su particular aventura el 7 de octubre de 2003 cuando cogió su bicicleta y empezó a dar pedaladas desde su Portugal natal. Así empezaba este pescador a dar sentido a un deseo, conocer el mundo encima de su bicicleta.

"Era pescador pero tuve un accidente, me fastidié una pierna y no podía embarcar, por lo que empecé una recuperación en un gimnasio y ahí me aficioné por el ciclismo hasta que un día decidí hacer las maletas e irme a dar la vuelta al mundo", ha manifestado en una entrevista con EFE.

El portugués acaba de hacer escala en Ceuta, donde ha llegado directamente desde Suiza para estar unos días en la ciudad antes de seguir su camino con un próximo objetivo: viajar a las islas Martinicas, conocidas como "La isla de las flores" y pertenecientes a Francia.

"En Europa hace ahora mucho frío, por lo que he recalado en Ceuta por el clima. Aquí intentaré buscar trabajo o algún patrocinador para poder seguir mi aventura, ya que me financio con los trabajos que realizo y las aportaciones de personas, entidades o empresas", ha dicho.

Adelino Manuel Lopes reconoce que ser un trotamundos es hoy en día algo que se está perdiendo: "Creo que como yo puede haber siete u ocho personas más en el mundo pero la verdad es que es muy duro y exigente, sobre todo por estar solo. Ya quedan muy pocos aventureros o trotamundos como yo".

Con el acompañamiento de una bicicleta que pesa unos 67 kilos, ha desembarcado en Ceuta con un panel donde muestra fotografías y recortes de prensa de las entrevistas que le han ido realizando en su camino por los distintos países de Europa, África o Sudamérica que ha visitado en estos catorce años.

El portugués, que ha visitado más de 30 países, ha encontrado en la ciudad ceutí a una empresa local llamada "Bicicarrasco", especializada en el mundo ciclista, que ha querido colaborar con la puesta a punto de su bicicleta.

La empresa local ha querido involucrarse en la hazaña que está llevando a cabo el ciclista y ayudarle con la sustitución de distintas piezas como la caja de pedalier, el sistema de cambio, mangos para el manillar o los frenos, además de haberle hecho entrega de unas zapatillas nuevas para que pueda continuar su viaje de la forma más cómoda y segura.

El propietario del comercio, Federico Carrasco, ha dicho a Efe que han querido aportar su "grano de arena" para que este aventurero pueda entrar en el Libro Guiness de los Récords tanto por los kilómetros recorridos como por la duración de su viaje.

"La bicicleta estaba en muy malas condiciones, además me han robado dos o tres veces y necesitaba un descanso que he podido encontrar en Ceuta", ha resaltado Adelino Lopes.

También ha agradecido "a todo el pueblo de Ceuta y a la multitud de ceutíes que se me acercan a diario interesándose por mi historia y para ayudarme, a partir de ahora a Ceuta siempre la llevaré en mi corazón", ha señalado.

Por su parte, el trabajador de la empresa Hassan Boulashe, reconocido mecánico por el mundo del ciclismo ceutí, ha dicho que la bicicleta "necesitaba una buena puesta a punto y la sustitución de piezas importantes que estaban muy desgastadas, se ve que ha sido reforzada en distintos puntos para poder soportar el sobrepeso de los enseres que transporta con él, pero ahora la he dejado para que aguante otros muchos kilómetros más, si él quiere".

Adelino Lopes pasa ahora los días en Ceuta mostrando su historia en plazas del centro de la ciudad para recibir también el apoyo de los ciudadanos que aportan dinero para que este portugués siga dando pedaladas alrededor del mundo.

Y es que la figura del trotamundos clásico sigue en pié con personas como este portugués.