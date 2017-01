Pérez dice que la Ejecutiva de Sevilla no ha sido invitada al acto de Sánchez

Sevilla, 23 ene (EFE).- La secretaria general PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha confirmado hoy que ni ella ni nadie de la Ejecutiva de su partido han sido invitados al acto de este sábado en Dos Hermanas del ex secretario general Pedro Sánchez y ha opinado que "cuando a uno no le invitan a un sitio no va".

La dirigente y diputada andaluza por Sevilla ha respondido de esta forma en rueda de prensa, si bien ha dado la bienvenida a todos los compañeros del partido que acudan a hacer actos.

"No, ni a mi ni a nadie de la Ejecutiva de Sevilla se nos ha invitado al acto. Es una cuestión de educación y cuando a uno no le invitan a un sitio uno no va", ha manifestado.

"Esta decisión no me resulta extraña ni no extraña, cada uno toma sus decisiones", ha agregado.

Pérez ha aclarado, no obstante, que en Andalucía y por supuesto en Sevilla "siempre tenemos las puerta abiertas a todos los compañeros que quieran venir a hacer actos, a intercambiar opiniones y a reflexionar".

Por ello, ha explicado que "todos los compañeros que vengan del resto de España, que parece que van a venir, serán bienvenidos como no podría ser de otro modo".

Militantes socialistas de ciudades como Granada, Málaga, Jaén y Madrid se están movilizando en Twitter para fletar autobuses en los que viajar a Dos Hermanas (Sevilla) y acudir al acto de reencuentro con la militancia que protagonizará el dimitido secretario general Pedro Sánchez.

El exlíder del PSOE también estará acompañado por algunos de los diputados díscolos que rompieron la disciplina de grupo votando en contra de la investidura de Rajoy, como el vasco Odón Elorza y la diputada por Palencia Luz Martínez Seijo.

Igualmente ha anunciado su asistencia el que fuera candidato de Izquierda Socialista en las primarias que Sánchez ganó en 2014, Juan Antonio Pérez Tapias.

El acto se celebrará en el salón de actos del Parque Tecnológico de Dos Hermanas, con aforo para 500 personas.

Ese mismo día, la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, tiene previsto clausurar unas jornadas organizadas por la agrupación socialista de Alcalá de los Gazules (Cádiz), en las que un día antes participará Alfredo Pérez Rubalcaba.