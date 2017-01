Osasuna confía en iniciar la remontada ante un Málaga sin victorias fuera

Pamplona/Málaga, 26 ene (EFE).- Osasuna confía en iniciar la remontada hacia la permanencia en el primer partido de la segunda vuelta de LaLiga Santander ante el Málaga, que llega sin estrenar el casillero de victorias como visitante esta temporada.

Si el conjunto malagueño no ha ganado todavía fuera, Osasuna tampoco ha vencido esta temporada en casa en Liga, donde solo ha sumado 3 puntos en 10 partidos, lo que le convierte en el peor local de la categoría.

También ha acabado Osasuna la primera vuelta como el peor equipo de Primera, colista con únicamente 9 puntos, la misma diferencia con los puestos de permanencia.

Este segundo encuentro consecutivo en casa para los 'rojillos' viene precedido por la polémica arbitral del partido ante el Sevilla, lo que incluso motivo una "queja formal" del club ante el Comité Nacional de Árbitros y LaLiga.

El club navarro cerró ayer su primer refuerzo del mercado invernal: el defensa central Nikola Vujadinovic, aunque el jugador montenegrino, que ya estuvo en Osasuna hace dos años, no jugará mañana.

Causa baja para mañana el medio centro Fausto Tienza por acumulación de tarjetas amarillas, ausencia que se une a la de los lesionados Didier Digard, Miguel Flaño, Javier Flaño y Nauzet Pérez, mientras que es alta el defensa David García tras cumplir un partido de sanción.

El entrenador osasunista, Petar Vasiljevic, no ha ofrecido pistas sobre el once inicial que alineará ante el Málaga y además no facilitará la lista de convocados hasta un último entrenamiento mañana en sesión matinal en Tajonar, donde el equipo se ha ejercitado hoy en hierba artificial por las heladas.

Vasiljevic podría recuperar al canterano Imanol García para suplir a Fausto Tienza en el medio centro defensivo, mientras que David García podría regresar al once inicial tras cumplir un partido de sanción, en sustitución de Unai García o Tano Bonnín.

El Málaga lleva dos meses sin conocer la victoria, con cuatro derrotas consecutivas y dos empates. Ganó su último partido el pasado 26 de noviembre al Deportivo (4-3) en La Rosaleda y, a domicilio, todavía no ha logrado un triunfo en esta temporada y habría que remontarse al mes de marzo de 2016 cuando venció 0-1 al Real Betis en el 'Benito Villamarín'.

Los malaguistas no han logrado ganar con su nuevo entrenador, el uruguayo Marcelo Romero, con el que han cosechado tres derrotas frente al Celta (3-1), la Real Sociedad (0-2) y el Real Madrid (2-1).

El Málaga, en sus tres últimas salidas a El Sadar, logró un triunfo en 2014 por 0-2 y dos empates a cero y a un gol; y cayeron en 2010 por 3-0, aunque aún recuerda el 1-6 de 2005 con Antonio Tapia en el banquillo malaguista.

Romero tendrá las bajas de los defensas Miguel Torres y el uruguayo Federico Ricca y el delantero Sandro Ramírez, lesionados; y a la espera del tránsfer internacional, podría debutar el reciente refuerzo, el central Luis Hernández.

Además, el defensa Diego Llorente, que fue baja contra el Real Madrid por contrato, también estará a disposición del técnico Marcelo Romero.

- Alineaciones probables:

Osasuna: Mario; Unai García o Tano, Oier, David García; Alex Berenguer, Imanol García, Roberto Torres, Causic, Clerc; Sergio León y Oriol Riera.

Málaga: Kameni; Rosales, Luis Muñoz, Villanueva, Juan Carlos; Juanpi, Camacho, Recio, 'Chory' Castro; Fornals y Peñaranda.

Árbitro: Rucardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: El Sadar

Hora: 20.45.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Osasuna (20, 9 puntos); Málaga (14, 21 puntos)

La clave: Los errores defensivos.

El dato: Osasuna no ha ganado ningún partido en Liga en casa y el Málaga ninguno como visitante.

La frase: Petar Vasiljevic (Osasuna): "Es la hora de ganar. Jugando en casa tenemos la obligación de ganar".

El entorno: El Sadar acoge un nuevo partido liguero cinco días después del polémico partido contra el Sevilla, por lo que se espera una presión extra contra el árbitro.

-----------------------------------------------------------------