Freire: La narrativa española vive un momento para mezclar géneros y formatos

Ceuta, 26 ene (EFE).- La escritora Espido Freire ha señalado hoy que la literatura española está en un momento de autores "muy variado y muy rico para mezclar géneros y formatos" y en su caso ha dicho que es de las pocas autoras contemporáneas que compagina "ficción con no ficción".

Espido Freire (Bilbao, 1974) ha realizado este análisis en una entrevista con Efe en Ceuta, donde se encuentra participando en un encuentro con alumnos y público en general para presentar su trabajo.

Dieciocho años como escritora y veintiocho libros en solitario en el mercado se consigue "a base de mucho trabajo, reinventarse constantemente, no tener demasiado miedo a lo que digan los demás pero escuchar siempre, independientemente de que te guste o no".

Además, ha opinado que se debe tener "estudio y tesón, no hay más trucos, porque el talento sirve para algunas cosas pero no aguantas tanto tiempo. Hay que tener capacidad y el gusto por contar historias y la disciplina y la constancia para continuar mejorando".

La escritora bilbaína ha reconocido que en estos años "ha cambiado todo: el público, el lector, han muerto muchos lectores convencionales y han surgido lectores nuevos, ha cambiado la política cultural, el tipo de inversión, han surgido las redes sociales que permiten otras nuevas formas de comunicación y se ha renovado el interés por escribir con cursos y talleres literarios que proliferan".

En relación a si el cambio es a mejor o a peor ha sentenciado: "en general nos encontramos que a nivel público ha habido un desinterés por parte de la cultura notable, tiene mucho que ver con el ajuste de presupuestos y la prioridad que se le ha dado a la cultura, aunque ha habido cosas que han mejorado, sobre todo el interés de los jóvenes por leer".

"Fenómenos de literatura juvenil han llevado a que muchos chavales quieran leer y escribir y la conciencia que se tiene respecto a lo importante que es escribir bien y hablar bien también ha mejorado", ha dicho.

En su opinión, en el panorama narrativo español existe hoy en día "una variedad enorme nacional e internacional porque hay mucho texto traducido, y luego tenemos un gran número de literatura comercial y otro tipo de construcción de literatura más lento y menos complaciente con el lector que trabajan a distintos niveles".

Novelas, relatos, poesía, literatura infantil y juvenil así como ensayos componen su variedad de géneros. "Me encuentro más cómoda con el relato, escribo un mínimo de dieciséis microrelatos al mes y me queda por hacer el guión así como otros géneros como la combinación entre algo cibernético-digital y algo convencional, es decir, algo que siempre me ha gustado".

Desde que la novela "Melocotones helados" (1999) le reportara el Premio Planeta -siendo la más joven en recibir este galardón con veinticinco años-, ha señalado a Efe que "quienes contamos historias estamos muy atados por la estructura pero si no incorporamos retos ...".

La polifacética autora se ha marcado este año como objetivo "sacar una novela para adultos, es un desafío, he tocado muchas cosas y me siento valorada y reconocida, he tenido un reconocimiento muy temprano de público, muy buenas críticas en general y tengo un grupo de lectores que me acompaña y otro nuevo que se está incorporando ahora".

La bilbaína, que tiene una "comunidad muy fiel y numerosa" en las redes sociales, ha señalado que profesionalmente "han cambiado tanto las cosas que casi con sobrevivir te das por satisfecha, aunque siempre he sido ambiciosa con mis aspiraciones. Ahora vivimos tiempos convulsos, podemos quejarnos porque la queja prolifera en este país o podemos comenzar a reflexionar de lo que queremos hacer y la literatura es uno de los mejores caminos para eso".

"Mi oficio tiene ventajas y muchas desventajas y una de ellas es que observas como las ciudades cambian, te permiten recorrer lugares nuevo y volver a los visitado, como pasa con Ceuta, donde vuelvo por tercera vez y cuando eso se da es una satisfacción más", ha añadido.