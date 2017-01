Delegado Gobierno dice apertura nuevo paso comercial Marruecos va buen camino

Ceuta, 26 ene (EFE).- El delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández, ha asegurado hoy que la apertura del nuevo paso comercial con Marruecos va "por buen camino", aunque ha señalado que la fecha oficial de su apertura depende del Gobierno marroquí.

En declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno se ha referido al paso del "Tarajal II" que ha sido habilitado junto a la frontera del Tarajal para ser destinado exclusivamente al tránsito de mercancías entre la ciudad y Marruecos.

"No voy a dar ninguna fecha de apertura hasta que no sea un hecho consumado ya que no depende de la Delegación del Gobierno pero va por buen camino y la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma estamos trabajando para tener todo el dispositivo listo para que pueda comenzar a funcionar en el menor plazo posible", ha afirmado.

El delegado del Gobierno ha concretado que se espera poner en marcha "lo antes posible" y ha precisado que "en una frontera hay dos países que se tienen que poner de acuerdo y hay cuestiones operativas que resolver en ambos lados de la frontera".

En relación a las obras de mejora de la carretera de acceso a la frontera ha indicado que "todos los planes trazados prevén el inicio de las obras en este primer trimestre del año en su primer tramo, que tiene un plazo de ejecución de catorce meses".

"Entre los criterios de selección de la empresa adjudicataria se tuvo en cuenta la mejor solución de solucionar el tráfico durante el desarrollo de la obra", ha añadido.