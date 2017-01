EFE-ANDALUCÍA - 26 ENE

Sevilla (EFE).- El número de parados bajó en 78.000 personas en Andalucía en el año 2016 hasta situarse el total en 1.120.300, la menor cifra de los últimos siete años, según la Encuesta de Población Activa (EPA) que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

TURISMO HOSTELERÍA

Susana Díaz exige a los empresarios turísticos empleos de calidad

Archidona (Málaga) (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido hoy a los empresarios turísticos que, después de los buenos datos de 2016 y las previsiones optimistas para 2017, se impliquen y creen empleos de calidad para mejorar el sector y atraer al viajero.

CONFERENCIA PRESIDENTES

Junta insiste en una armonización fiscal sin enfrentar CCAA "ricas y pobres"

Sevilla (EFE).- El Gobierno andaluz ha subrayado hoy la necesidad de una armonización fiscal en España, como reclamó en la Conferencia de Presidentes, sin quitar autonomía a las regiones y estableciendo una horquilla, pero considera que el asunto no puede convertirse en "un enfrentamiento entre comunidades ricas y pobres".

PSOE CONGRESO

Pérez dice que la Ejecutiva de Sevilla no ha sido invitada al acto de Sánchez

Sevilla (EFE).- La secretaria general PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha confirmado hoy que ni ella ni nadie de la Ejecutiva de su partido han sido invitados al acto de este sábado en Dos Hermanas del ex secretario general Pedro Sánchez y ha opinado que "cuando a uno no le invitan a un sitio no va".

SANIDAD PROTESTAS

Moreno: "Es un mal camino perseguir a los que denuncian situación de sanidad"

Berja (Almería) (EFE).- El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado hoy que es un "mal camino perseguir a los que denuncian la situación de la sanidad pública en Andalucía y no abrir debates en el Parlamento de Andalucía".

TRIBUNALES MERCASEVILLA

Torrijos (IU): quise evitar un pelotazo en Mercasevilla, lo volvería a hacer

Sevilla (EFE).- El exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos ha asegurado hoy, en el juicio por la venta de los suelos de Mercasevilla en 2006, que apoyó un concurso público para evitar un nuevo "pelotazo" urbanístico en la ciudad, y ha afirmado que "lo volvería a hacer".

JUNTA VIVIENDA

Junta tramitará las más 15.000 ayudas pendientes a adquirientes de vivienda

Sevilla (EFE).- La Junta de Andalucía tramitará las más de 15.000 ayudas a la compra de vivienda pendientes, según ha anunciado hoy el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, antes de presidir una reunión del consejo del Observatorio de la Vivienda de Andalucía

SALUD GRIPE

Aumentan los casos de gripe en Andalucía

Madrid (EFE).- El ascenso de la tasa de incidencia de la gripe se estabiliza en la tercera semana del año al pasar de los 220,5 de la pasada a 222,4 casos por cada 100.000 habitantes, aunque su evolución es creciente en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco.

SANIDAD FRAUDE

Desmantelada una trama que estafaba al SAS con aparatos ortopédicos

Cádiz (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a varias personas, entre ellas varios trabajadores del hospital de Puerto Real (Cádiz), por su presunta implicación en un fraude al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a través de la prescripción de material ortopédico.

TARIFAS ELÉCTRICAS

Facua: La factura de la luz de enero será la más cara de la historia

Sevilla (EFE).- La factura de la luz de enero será la más cara de toda la historia, según un análisis de Facua-Consumidores en Acción, que informa de que el recibo del usuario medio superará por primera vez los 90 euros, frente a los 80,23 del pasado diciembre.

SUCESOS DETENCIÓN

Detenida en Cuenca cuando huía en AVE con hijo, que espera trasplante pulmón

Toledo (EFE).- Una mujer ha sido detenida en la estación del AVE de Cuenca cuando huía con destino a Valencia tras llevarse del Hospital de Málaga a su hijo de cuatro años, que esperaba un trasplante de pulmón.

TRIBUNALES ACEITE

Supremo confirma condena de 4 años a dos empresarios por recogida de aceite

Sevilla (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cuatro años y medio de prisión para dos empresarios administradores de Selosa Bioenegería SL por su actividad en la recogida, depósito y tratamiento de aceites domésticos usados en la provincia de Sevilla.

SUCESOS INMIGRANTES

Rescatan a 55 inmigrantes al sur de Motril, 8 de ellos mujeres y un niño

Motril (Granada) (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado a unas 37 millas al Sur de Motril una embarcación ocupada por 55 personas de origen subsahariano, entre las que viajan ocho mujeres y un niño de unos 6 años.

PROSTITUCIÓN FOTOGRAFÍA

"Media hora", los clubes de carretera a la luz del día

Sevilla (EFE).- Pablo Balbontín, fotógrafo sevillano afincado en Turín (Italia), se planteó como un trabajo artístico sobre arquitectura fotografiar los clubes de carretera a mediodía, una tarea que, una vez concluida, ha revelado un lado sociológico, antropológico y hasta político: "Nadie quiere ver esta realidad".

SOCIEDAD SOLIDARIDAD

Mil kilómetros descalza para mejorar la vida de los niños de Kenia

Almería (EFE).- Mejorar la vida de los niños más desfavorecidos en Kenia; ése es el objetivo de la belga Ilse Longuet, que recorre descalza desde hace dos meses y medio la costa mediterránea española con su hija Helinah, de dos años, a cuestas, y que estos días atraviesa la provincia de Almería rumbo a Gibraltar.

FLAMENCO BNE

La Biblioteca Nacional de España repasa los 400 años de historia del flamenco

Madrid (EFE).- Carmen Amaya, Manolo Caracol o la Paquera de Jerez se dan cita desde hoy en "Patrimonio flamenco, la historia de la cultura jonda en la BNE", una muestra que pretenden "desmontar los tópicos" de este arte "vivo" y "abierto" con 400 años de historia.