Suspenden la moción de censura en Alhaurín el Grande y continuará en juzgados

Málaga, 25 ene (EFE).- La moción de censura presentada por PP, PSOE, IU y Alternativa Socialista Alhaurina contra la alcaldesa de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma (Por Alhaurín) ha sido suspendida hoy en un pleno extraordinario después de que el equipo de Gobierno abandonase la mesa, por lo que no se ha votado.

Según han informado a Efe fuentes de la oposición, "será un juzgado el que tendrá que resolver la continuación del mismo" y han especificado que han tenido que solicitar la asistencia del notario del pueblo para que verificara que los partidos opositores continuaban presentes en la mesa del pleno.

Además, han anunciado que tomarán "todas las medidas pertinentes para la resolución de la situación", que según ellos se ha producido cuando una de las partes de la mesa de edad correspondiente al equipo de Gobierno se ha levantado, seguida del resto de compañeros y la secretaria, por lo que no se ha votado.

La todavía alcaldesa, Antonia Ledesma, calificó de "fraude" la moción de censura planteada, a lo que respondió la oposición en un comunicado conjunto, que esta "cumple con los requisitos que plantean las leyes, así lo defienden los informes de expertos juristas recabados por los firmantes".

Tras el anuncio de expulsión del PP de la edil María Fernández, los opositores han señalado que la situación "no ha variado, por cuanto no ha sido ni siquiera notificada de la apertura de un expediente disciplinario, no ha abandonado el grupo al que pertenece y no ha sido comunicado al pleno su posible paso a como concejala no adscrita".

Además, según han manifestado, "dado los precedentes en este consistorio, la expulsión de la formación política no conlleva la expulsión del grupo político".