Mesa de la Cámara admite las iniciativas de control del PP para próximo pleno

Sevilla, 25 nov (EFE).- La Mesa del Parlamento ha admitido las iniciativas de control al Gobierno presentadas por el PP para el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, tras la polémica suscitada sobre el plazo límite para su presentación.

La portavoz del PP, Carmen Crespo, ha informado de esta decisión en conferencia de prensa, en la que ha dicho que, "como no podía ser menos", han sido admitidas porque "un asterisco del BOPA no puede sustituir al reglamento del Parlamento".

Crespo se ha referido así al Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) del pasado 19 de diciembre, en el que se establecía que la Mesa y la Junta de Portavoces se reunirían el 25 de enero "a los solos efectos de calificación de iniciativas para el pleno de la primera semana de febrero" y, mediante un asterisco, se avisaba de que el plazo para la presentación de iniciativas finalizaba el 23 de enero, a las 13.00 horas.

Dicho plazo finalizó sin que el PP hubiera presentado ni preguntas al Consejo de Gobierno ni interpelaciones, pero ya el mismo lunes alegó que estaba "dentro del plazo" acogiéndose a los artículos 155.1 y 161.1 del reglamento, que establecen, respectivamente, que tenían hasta el miércoles a las 10 horas para presentar interpelaciones y hasta las 19:00 horas del martes para las preguntas.

Crespo ha dicho hoy que "no se puede confundir un asterisco en el BOPA con el reglamento del Parlamento" y ha agradecido a los grupos de la Cámara que hayan sido "sensibles" ante "ese error, que no ha sido del PP", por lo que ha considerado "coherente" que se hayan incluido sus preguntas al Consejo de Gobierno en el próximo pleno.

Ha criticado la actitud "beligerante" que, a su juicio, ha mostrado el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, a quien ha reclamado que pida "disculpas" por "confundir su puesto institucional con una grada de los 'hooligans", en referencia a las críticas que ha dirigido al PP por este asunto.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, ha dicho en una rueda de prensa posterior que "si no es por la buena voluntad de todos los grupos parlamentarios, el PP se hubiera quedado sin preguntas" porque, según ha insistido, ha sido un "error" de esa formación, que podía "haber reconocido que no se había dado cuenta y no se le hubiera dado más importancia".

"Le puede pasar a cualquiera, pero (el PP) se ha dedicado a ir contra el Parlamento, contra el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, contra los letrados y contra el resto de los grupos políticos de la Cámara", le ha reprochado.

Según Jiménez, ha quedado "constatado" que el Partido Popular "no está pendiente de los temas de Andalucía", por lo que ha augurado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quedará "en evidencia" tras este "ridículo" cuando formule su pregunta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y exponga su "argumentario" en el próximo pleno, el primero del nuevo periodo de sesiones.

"El PP se pasa tanto de frenada en sus argumentos políticos que cuando se ve en una situación comprometida queda en evidencia", ha sostenido el portavoz del PSOE.