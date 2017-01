"El tripartito intenta, como Gil, destruir a Muñoz como alternativa"

Marbella , 24 ene .- El concejal del PP en Marbella Félix Romero ha asegurado hoy que el anuncio del gobierno municipal de exigir en los tribunales responsabilidades a Ángeles Muñoz por supuestas contrataciones irregulares en el Ayuntamiento es un intento de "destruir" a la exalcaldesa como alternativa política.

"Ese esfuerzo que tiene el actual equipo de gobierno por tratar de borrar del escenario político a la persona que es responsable de ocho años de gobierno inmejorable, que supusieron la recuperación de la imagen de Marbella, es un intento baldío", ha afirmado el edil y parlamentario autonómico.

"Ya lo intentaron antes", ha apuntado Romero, que ha destacado que "esa persecución, ese odio reconcentrado se vivió en la última etapa de Gil", y ha recordado que en las escuchas del "caso Malaya" decía que "a Ángeles Muñoz había que matarla y que había que ponerle muchas querellas".

"Actualmente, el equipo de gobierno -formado por PSOE, IU y Opción Sampedreña- está en la misma dinámica que en su día estuvo aquel gobierno tripartito del GIL", ha subrayado el concejal popular.

Romero ha criticado que el programa de gobierno del ejecutivo local "no es conseguir que se apruebe un Plan General de Ordenación Urbana, no es mejorar la ciudad, no es conseguir una promoción turística que coloque a Marbella donde se merece ni que haya más empleo en la ciudad".

"Su programa de gobierno es lisa, llana y exclusivamente destruir a Ángeles Muñoz y al PP como alternativa", ha aseverado el edil, que ha resaltado que no tienen "ningún miedo ante las amenazas y las baladronadas del equipo de gobierno" y van a seguir manteniendo su oposición, "si cabe con mayor firmeza aún".

Romero ha recordado al equipo de gobierno que "efectivamente no ha sido la primera vez que esto se ha intentando hacer por parte de quien ostenta el poder en Marbella, esta persecución no es nueva".

"Ya sabemos cómo acabó la otra, así que tiéntense la ropa todos aquellos que crean que a estas alturas pueden asustar al Partido Popular", ha añadido.

El Ayuntamiento de Marbella remitirá una docena de expedientes a su asesoría jurídica externa para que inste ante la Fiscalía o los juzgados exigir responsabilidades penales, civiles o patrimoniales a la ex alcaldesa, Ángeles Muñoz, por supuestas contrataciones irregulares.

La propuesta, realizada por el alcalde, José Bernal, ha sido aprobada hoy en Junta de Gobierno Local, "una vez que se ha determinado por diferentes juzgados que se produjeron una serie de contrataciones en fraude de ley", ha informado el portavoz del Gobierno municipal, Javier Porcuna.

El concejal ha explicado que estas incorporaciones, en las que supuestamente se contrató a personal de confianza del PP como cargos de "alta dirección", se llevaron a cabo a través de las sociedades municipales y los organismos autónomos locales.