Oposición de Alhaurín el Grande defiende validez de moción tras acusaciones

Málaga, 24 ene (EFE).- La oposición del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, formada por el PSOE, PP, IU y Alternativa Socialista Alhaurina, ha defendido hoy la validez de la moción de censura que presentarán mañana en el pleno tras las acusaciones de la todavía alcaldesa, Antonia Ledesma, que la calificó de "fraude".

En un comunicado conjunto, la oposición ha indicado que "la moción de censura cumple con los requisitos que plantean las leyes, así lo defienden los informes de expertos juristas recabados por los firmantes", los antecedentes en Alhaurín y sentencias que han respaldado el mismo planteamiento en otros municipios de España.

Tras el anuncio de expulsión del PP de la edil María Fernández, los opositores han señalado que la situación "no ha variado, por cuanto no ha sido ni siquiera notificada de la apertura de un expediente disciplinario, no ha abandonado el grupo al que pertenece y no ha sido comunicado al pleno su posible paso a como concejala no adscrita".

Además, según han manifestado, "dado los precedentes en este consistorio, la expulsión de la formación política no conlleva la expulsión del grupo político".

Han afirmado que en el pleno de mañana esgrimirán "argumentos políticos y jurídicos, porque la regeneración política que necesita Alhaurín el Grande" es "el mandato de nuestros votantes" y han instado al partido gobernante, Por Alhaurín, a "abandonar cualquier intento de obstrucción y asumir la votación" si respetan "la democracia".

La alcaldesa, Antonia Ledesma, ha remitido igualmente un comunicado en el que mantiene que "se trata de una moción de censura injustificada, donde los concejales firmantes no han dado la cara a los alhaurinos a través de la radio y televisión locales".

Si bien "las mociones de censura son legales y lícitas", ésta es "una moción de censura que tiene el apoyo de un tránsfuga y de miembros de partidos antagónicos entre sí y enfrentados, lo que es un fraude para el electorado".