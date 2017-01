Alexis: El Barça es el mejor escaparate para que el jugador entregue el alma

Sevilla, 24 ene (EFE).- Alexis Trujillo, secretario técnico del Real Betis y asistente de su entrenador, Víctor Sánchez, aseguró que el partido del próximo domingo ante el Barcelona es el "mejor ecaparate para que un jugador entregue el alma en el terreno de juego" y que, pese a su dificultad, "al final son once contra once".

Alexis afirmó a la televisión del club que el Barcelona "no sólo es un hombre, son muchos" y, "si dices vamos a tapar a éste, el otro te desequilibra"; aunque "éste es el tipo de partidos que todos los jugadores quieren jugar" porque es "uno de los mejores equipos del mundo" y "encima en tu campo".

Conocedor de la importancia de estos partidos desde el campo y el banquillo, señaló que el cuerpo técnico intentará que los jugadores "sepan de la transcendencia" que tiene este encuentro "e intentar que todos se convenzan de que en el campo va a haber once contra once".

"Si las once voluntades tuyas son fuertes, van todas a lo mismo, seguro que será una piedra importante y difícil que pueden superar. Ahora, si no nos convencemos de eso y pensamos que es imposible, que no se puede ganar, entonces viene el problema", reflexionó el que fue centrocampista del Betis desde 1993 a 2000.

De esos años, el mediocentro canario recordó "partidos en los que pasó de todo", ganados, empatados y perdidos; y, entre ellos, evocó uno perdido en casa por 1-5 en el que los jugadores salieron a aplaudir al público "porque no se iba nadie del campo"; y cuando, en Segunda, el Betis eliminó al 'Dream Team" en cuartos del final de la Copa del Rey.

Consideró que, por ello, los de Víctor Sánchez tienen que "ser humildes, trabajar mucho e intentar dar todo en el campo" porque, según indicó, "son de estos partidos que uno no debe dejar pasar para mostrar su mejor nivel" y porque "en el fútbol no hay nada imposible".